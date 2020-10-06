"Нужно что-то делать": звезда сериала "Гадалка" сообщила о падении на дно

Для нормализации собственного эмоционального состояния артистка занялась йогой, астрологией, нумерологией, начала посещать психолога, читать специализированную литературу. По словам Яны Крайновой, из разных учений она взяла самое лучшее.
"Надо достигнуть дна, чтобы понять: это меня не устраивает, нужно что-то делать", – сказала актриса.
Работая над собой, звезда сериала "Гадалка" старалась относиться к получаемой информации с долей критики. Яна не хотела превратиться в фанатичку или сектантку.
В минувшем сентябре, как сообщила знаменитость, ее "приколбасило" и она пережила "подчищение". Целую неделю у Крайновой было нестабильное настроение – эйфория сменялась апатией.
Накануне своего дня рождения, 28 сентября, который, к слову, совпал с премьерой сериала "Гадалка", Яна Крайнова "завершила цикл четырехгодичной трансформации".
Знаменитость отправилась в баню, где окончательно привела свои мысли в порядок. С тех пор артистка находится в отличном расположении духа.
"И в жаре, когда хлещут веником, тело раскрывается настолько, что из него уходит множество "блоков". В бане мышечные блоки уходят, а за ними – и эмоциональные", – заявила звезда сериала "Гадалка" Яна Крайнова.
Как писали "Дни.ру", Первый канал внезапно снял сериал "Гадалка" с эфира. Зрители смогли увидеть только семь из 16 эпизодов.
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