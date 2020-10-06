"В подметки ей не годится": Кончаловского разнесли в пух и прах за сравнение жены с Чуриковой

Накануне, 5 октября, Инна Чурикова отпраздновала 77-летие. В честь этого события Андрей Кончаловский посвятил актрисе трогательный пост в соцсетях.
"За все время своей работы я встретил только двух актрис, которым я практически не должен был объяснять, чего бы я хотел. Эти актрисы – Инна Чурикова и Юлия Высоцкая", – отметил кинематографист.
По его словам, Инна Михайловна и Юлия наделены божественным даром. Актрисы способны понять Кончаловского с полуслова.
С Инной Михайловной у кинематографиста особая связь. Актриса, работая на площадке, предвосхищает все желания кинематографиста и показывает в кадре абсолютную правду.
"К Инне Чуриковой я отношусь как к национальному достоянию", – высказался мэтр.
В комментариях к публикации на Андрея Кончаловского посыпались упреки. Режиссера раскритиковали за то, что супругу, Юлию Высоцкую, он поставил на одну ступень с Инной Чуриковой. Впрочем, были и те, кто защищал режиссера, отмечая, что речь не шла о профессиональном уровне артисток.
"Хорошо если Чурикова этого не прочитает...Высоцкая и в подметки ей не годится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "он и не ставил, он сравнил, что Инна Чурикова понимала его так, как может только жена, близкий человек, который понимает с полуслова. А достоянием он назвал только И. Чурикову", "меня тоже нет к Высоцкой неприязни, как кухарка она великолепна, актриса -никакая. Да и пост, вроде как, посвящен юбилею Чуриковой. Не?" – разнесли Кончаловского и его жену пользователи Сети.
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