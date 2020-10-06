"Какие хорошенькие!": звезда "Папиных дочек" впервые показала лица сыновей

Звезда сериала "Папины дочки" – мама двоих сыновей. До недавнего времени Дарья Мельникова скрывала лица наследников.

В 2013 году актриса ситкома вышла замуж за коллегу по цеху Артура Смольянинова. Через два года после бракосочетания Дарья Мельникова родила первенца, которого назвали Артур. В 2018-м звезда сериала "Папины дочки" стала мамой во второй раз – на свет появился Марк.

Артистка оберегала малышей от излишнего внимания публики. В соцсетях знаменитость редко публиковала фотографии отпрысков. На снимках не было видно лиц ребят.

Наконец, Дарья Мельникова показала детей фанатам. У артистки есть микроблог, посвященный материнству и воспитанию. Именно там появился редкий кадр с Артуром и Марком.

Снимок вызвал жаркие споры среди фанатов сериала "Папины дочки". Кто-то утверждал, что сыновья Мельниковой и Смольянинова не похожи друг на друга. Другие, наоборот, говорили, что у малышей много общих черт. "Между собой дети похожи", "Двое из ларца! Какие хорошенькие!" – рассуждали пользователи Сети.

Напомним, и Артура, и Марка актриса рожала дома. Артистка испытывает страх перед медицинскими учреждениями. В первый раз Дарья Мельникова отказалась от анестезии. Об этом решении звезда сериала "Папины дочки" сильно пожалела. Знаменитость зарекалась рожать без обезболивания. Между тем, когда пришло время второму сыну звезды появиться на свет, артистка в роддом не поехала. Рассказывая о своем опыте, Дарья Мельникова заявила, что не пропагандирует домашние роды.