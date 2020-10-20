"Мутантка какая-то": народ в шоке от пикантного снимка звезды сериалов

Звезда сериалов снялась в смелой фотосессии для глянцевого мужского журнала. 39-летняя Виктория Полторак похвасталась роскошной фигурой.

Инстаграм-аккаунт издания Maxim Russia опубликовал три снимка с участием звезды сериала "Потерянный рай". На первом фото знаменитость позирует на крыше многоэтажного дома. Виктория Полторак облачена в черную кожаную курточку, которая едва прикрывает ее обнаженный бюст, и кружевные трусики в тон. Облокотившись на перила, актриса развела ноги в разные стороны.

Пользователи Сети не могли не похвалить внешний вид звезды кино и сериалов. 39-летняя Виктория обладает весьма привлекательными формами. Судя по всему, Полторак частый гость в спортивном зале.

"Фигуристая... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Огонь девка🔥" . "Ух ты ж! Фигура огонь🔥🔥🔥", "У американцев Зена, у нас Зина😂",– рассуждали подписчики.

Между тем интернет-критики на чем свет стоит ругали членов съемочной группы, которые заставили актрису принять неестественную позу во время съемки. В кадре знаменитость не выглядит женственной. Фотографу журнала пользователи Сети передавали большой привет.

"Первое фото – это вредительство, нельзя же так уродовать женщину. Титьки вразнобой, ноги как у штангиста и туфли 46+. Фотографу закусить дайте", "Первое фото прям жесть, штангист какой-то. Зачем вы так с ней? 2 и 3 очень секси женщина", "Мутантка какая-то!!!", "Нет, все понимаю, но тут перебор. Если и есть женственность, то на фото она не передана. И неэстетично. Есть шикарные милфы, но не эта", "Первое фото ужас, а так хорошая милфа хоть и сиськи не свои", - рассуждали поклонники Виктории Полторак.