"Все было плохо": любовница-врач вернула к жизни актера Жигалова

Звезда кино и сериалов в зрелом возрасте решилась на важный шаг. Актер Михаил Жигалов бросил жену.

Знаменитость обрела личное счастье довольно поздно – только в 46 лет. Михаил Жигалов познакомился с доктором по имени Наталья и влюбился без памяти.

Михаил чувствовал, что Наталья – его вторая половинка и родная душа. Тем не менее, эту любовь артист не считал правильной – на тот момент он был женат. Знаменитость терзалась чувством вины.

Новая зазноба подарила звезде кино и сериалов смысл жить дальше. "46 лет я думал: жизнь закончилась", – признался Михаил Жигалов. Артист не чувствовал себя счастливым рядом с женой и сыном.

Наталья и Михаил познакомились в клинике. У артиста появились проблемы со здоровьем, он обратился за помощью в медицинское учреждение. Первое время Жигалов и не думал сближаться с врачом, но со временем проникся нежностью к женщине.

"Я понимал, что все было плохо, но из семьи уходить не собирался", – признался актер.

Родные и друзья негативно восприняли новости о неверности Жигалова. На мнение окружающих знаменитости было плевать – он обрел настоящую любовь. Долгое время артист и доктор не оформляли отношения. Когда в 1991 году у влюбленных родилась дочь Анна, они не пошли ЗАГС. Пара расписалась только в 2002 году.

Сегодня Михаил и Наталья живут душа в душу. Актер уверен, что со второй женой его свела сама судьба. Жигалов считает, что оставить первую супругу было правильным решением.