Увеличение спроса на лекарства при ОРВИ в Приморском крае

С приходом осени вопрос здоровья становится особенно актуальным для жителей Владивостока, где холодный климат в сочетании с высокой влажностью создают идеальные условия для распространения простудных заболеваний.



Этот сезон начался с резкого увеличения спроса на лекарственные препараты для лечения ОРВИ и ОРЗ через маркетплейс здоровья «Здравсити». По данным компании, в сентябре 2024 года объем продаж таких лекарств в регионе увеличился более чем на 40 % по сравнению с августом. Это в 2,5 раза выше, чем в тот же период предыдущего года, что эксперты связывают с ранним похолоданием и увеличением количества осадков в начале осеннего сезона.



Стоит отметить, что не только противопростудные средства пользуются популярностью. Внимание жителей Владивостока остается стабильно высоким и к витаминам, начиная еще с августа. Специалисты полагают, что это связано не только с повышением уровня заболеваемости, но и с растущим стремлением укрепить иммунитет перед наступлением зимы. В свете этих обстоятельств интернет-платформы становятся незаменимыми помощниками в обеспечении здоровья семьи. Они позволяют быстро и удобно пополнить домашнюю аптечку, избегая очередей и минимизируя риск контакта с больными.

Весь Приморский край активно использует преимущества онлайн-заказа лекарств. Ежемесячно оформляется более 12 тысяч заказов, что свидетельствует о растущем доверии населения к таким сервисам. В корзинах покупателей находятся не только лекарства для борьбы с сезонными недугами, но и рецептурные препараты для длительного лечения хронических заболеваний. Выгода от онлайн-заказа очевидна — акции, программы лояльности и промокоды предоставляют возможность существенно экономить средства, особенно если приобретение медикаментов происходит часто и регулярно.

Тем не менее покупка рецептурных препаратов через интернет накладывает определенные ограничения: такие лекарства необходимо забирать самовывозом из аптек партнеров. Однако это скорее плюс, чем минус, поскольку во Владивостоке расположено множество аптек, сотрудничающих со «Здравсити». Это дает возможность получить заказ быстро и в удобное для себя время, что особенно важно для занятых горожан. Таким образом, интеграция онлайн-сервисов с традиционными аптеками создает оптимальные условия для обеспечения жителей города необходимыми медикаментами.