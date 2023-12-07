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Четверг 7 декабря

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Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 млн человек

Гостями и зрителями форума BRICS+ Fashion Summit в Москве стали 3,5 млн человек

В столице прошли модные показы, пленарные сессии, мастер-классы, лекции и тематическая выставка.

В Москве состоялся международный форум BRICS+ Fashion Summit. В мероприятии приняли участие основатели брендов, дизайнеры, представители легкой промышленности и эксперты из более чем из 60 стран. Гостями и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Основная часть программы прошла в концертном зале "Зарядье" и "Паркинг Галерее". Площадь локаций форума превысила 106 тысяч квадратных метров.

Сергунина рассказала, что в шоуруме представили коллекции 100 российских и 30 зарубежных брендов из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Турции и других стран.

"Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", – уточнила заммэра.

В деловой части форума участвовали более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Выступления экспертов посмотрели 12 тысяч человек.

Наибольший интерес вызвали пленарные сессии, посвященные выходу модных предприятий на новые рынки, подготовке профильных специалистов и использованию современных технологий. Также профессионалы индустрии провели образовательный интенсив из 98 сессий.

Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

В ГУМе, Доме Пашкова, Государственном историческом музее, на Патриарших прудах и других знаковых площадках столицы прошло 14 модных показов. Зрителям продемонстрировали 325 образов, созданных 126 стилистами и визажистами.

В рамках форума состоялись мастер-классы, лекции и тематическая выставка. В центре креативных индустрий "Артплей" работал фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.

Участниками Московской ночи моды стали более 20 столичных магазинов и бутиков, 30 ресторанов и баров.

7 декабря 2023, 17:44
Фото: пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

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Трансляции BRICS+ Fashion Summit

Трансляции BRICS+ Fashion Summit
Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря. Делегации из 60 стран приедут в Москву для участия в BRICS+ Fashion Summit. Деловая программа BRICS+ Fashion Summit пройдет в МКЗ "Зарядье" и на Хлебозаводе. Специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

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