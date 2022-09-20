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Пресс-релизы
Atlas Concorde представляет инновационную технологию Sensitech

Atlas Concorde представляет инновационную технологию Sensitech

На фоне прогрессивных разработок, которые ежегодно представляют ведущие производители керамики для ванных комнат, появление такой технологии, как Sensitech, не осталось незамеченным. Ее по праву можно назвать революционной в своей отрасли, поскольку пока она не имеет аналогов в мировой индустрии облицовочных покрытий.
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Компания Atlas Concorde всегда стремилась к улучшению качества и декоративных способностей своих изделий путем поиска прогрессивных решений. Так, недавно она представила свою очередную инновацию – технологию Sensitech, появившуюся в стенах лаборатории фабрики в результате экспериментальных изысканий. Производственный метод, запатентованный на родине предприятия, уже привлек внимание профессионалов в области дизайна интерьеров. Располагая рядом преимуществ, он при этом позволяет покрытиям органично существовать практически в любом пространстве, будь то ванная комната или зона отдыха.

Главное отличие облицовки, изготовленной из прочного и долговечного керамогранита, от аналогов с противоскользящей поверхностью – идеально гладкая фактура, которая к тому же доставляет приятные тактильные ощущения. Если трение, препятствующее скольжению, как правило, достигается за счет шероховатости верхнего слоя, состоящего из неровностей, скрытых от невооруженного взгляда, то технология Sensitech позволяет выпускать модели без микроскопических пиков и впадин. Инновация не только обеспечивает комфортное передвижение по полу даже при намокании, но и существенно упрощает процесс очистки, поскольку в невидимые поры не забивается пыль и грязь. Достаточно применить обычную влажную уборку, чтобы плитка как прежде засияла чистотой.

Еще один немаловажный фактор, о котором необходимо упомянуть – поверхность обладает высокой гигиеничностью, препятствуя образованию грибка и плесени благодаря надежному заслону на пути размножения вредоносных бактерий. В последние годы этому аспекту многие производители уделяют большое внимание, и Sensitech предлагает наилучшее решение. Кроме того, прошедшие в специальных лабораториях проверку покрытия, относятся к полностью безопасным продуктам, чья экологичность подтверждена соответствующей документацией. Исключающий наличие токсичных веществ и химических примесей керамогранит может свободно использоваться в общественных местах, где ежедневно предполагается большое скопление людей. Это торговые центры, кафе, отели, залы ожидания и пр. Однако в первую очередь инновационная технология направлена на обеспечение комфортной поверхности под ногами в помещениях с повышенных уровнем влаги: ванных и туалетных комнатах, душевых, банях и пр.

Ассортимент моделей Sensitech включает в себя самые разнообразные варианты расцветок и графики. В основном это имитации других материалов, созданные с применением цифровой печати, предусматривающей перенос изображения на поверхность плитки со всеми нюансами натурального аналога.

На выбор предлагаются образцы с текстурой камня и мрамора, смолы и кварцита. Отличной альтернативой деревянному паркету станут керамогранитные копии, которые при внешнем сходстве с оригиналом демонстрируют отличную устойчивость к влаге, преждевременному истиранию, контакту с агрессивными средами и механическим ударам. В числе новинок плитка «под цемент», пользующаяся широким спросом на современном рынке как у профессионалов, так и любителей.

Технология Sensitech от одного из лидеров керамической отрасли, компании Atlas Concorde, открывает новые возможности в сфере декорирования внутренних пространств, эффективно работая на их эксплуатационный и эстетический потенциал.

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Фото: keramogranit.ru
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