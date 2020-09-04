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B-Tuning выставит на пятый этап СМП РСКГ обновленный состав команды

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Автодром Смоленское кольцо под Дорогобужем – единственная трасса, которая в этом году дважды принимает участников Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Именно здесь стартовал сезон-2020, но пятый этап, который пройдет в первые выходные осени, будет заметно отличаться от июльского.

На этот раз в паддоке разместятся представители всех семи классов (первый этап юниоры пропустили). А это значит, что за уикенд поклонники автоспорта увидят сразу 12 зрелищных гонок – 3 в субботу и 9 в воскресенье. Кроме того, все ближе финал сезона СМП РСКГ, и борьба в абсолюте становится все напряженнее.

После успешного выступления в рамках подмосковного уикенда, прошедшего две недели назад на Moscow Raceway, состав B-Tuning Pro Racing Team претерпел некоторые изменения, но все пилоты команды по-прежнему претендуют на подиум.

Из всех представителей коллектива участие в первом уикенде сезона принимал лишь Андрей Севастьянов. Для него те две гонки оказались, пожалуй, одними из самых сложных в этом году: сход в первом заезде и восьмое место во втором. Тем не менее, успехи на Смоленском кольце у руководителя команды также есть. Только в гонках российского кольца он одержал здесь семь побед. А помимо этого становился быстрейшим и на этапах чемпионата Белоруссии, и в тайм-атаке. Так что в предстоящие выходные Андрей вполне может побороться по крайней мере за место в первой тройке.

Впервые в этом году B-Tuning выставит на этапе второй автомобиль класса Туринг-Лайт. На нем участие в гонках примет Татьяна Елисеева. Гонщица из Москвы уже выступала в СМП РСКГ в 2014 году, но наибольших успехов за свою карьеру она добилась в ралли-кроссе. В ее активе – “бронза” чемпионата Северной Европы 2011 года, а также призовые места на отдельных этапах чемпионата России на протяжении нескольких лет. Татьяна уже провела тренировки в Казани и сейчас активно готовится к старту в Смоленске.

Александр Буйлов, заработавший две недели назад свой первый финиш в топ-3 во "взрослом" классе S1600, также имеет шансы на повторение этого результата. Из-за пропуска первого этапа и двух сходов в общей классификации он занимает пока лишь двенадцатую строчку, но Сашины результаты в новом классе стремительно улучшаются от этапа к этапу и, несмотря на то, что ему пока не удается показать высокий темп в квалификации, в гонках он демонстрирует впечатляющие прорывы.

Егор Ганин, выступающий за команду в категории S1600 Юниор, продолжит вести борьбу за первую строчку абсолюта. Еще ни один уикенд сезона-2020 не обходился для него без подиума, и хотя сход в одной из гонок в Казани не принес ему очков, Ганин занимает второе место в общей классификации. Отрыв от лидера довольно велик, но впереди еще три этапа и множество возможностей его сократить.

Место за рулем второй машины в юниорской категории на этот раз займет дебютант кузовных гонок Кирилл Захаров. Правда, несмотря на отсутствие именно гоночного опыта, Кирилл не раз тренировался за рулем такого автомобиля, в том числе и на Смоленском кольце, показывая быстрые времена. Так что от него можно ждать высоких результатов с первых же сессий.

Пятый этап СМП РСКГ снова пройдет без зрителей, но все воскресные заезды можно будет смотреть в прямом включении на официальном YouTube-канале СМП РСКГ, а заезды Туринг-Лайт – и на каналах сети Матч ТВ.

4 сентября 2020, 14:40
4 сентября 2020

B-Tuning выставит на пятый этап СМП РСКГ обновленный состав команды

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