Александр Журавский и Хусейн Байсангуров договорились о бое 10 августа

25-летний экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, российский средневес Хусейн Байсангуров (16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение) и 35-летний казахский панчер Александр Журавский (13 побед, 11 нокаутов, 6 поражений) со второй "попытки" договорились сойтись на ринге.



Ожидаемый поединок должен был состояться 27 июля, но был перенесен. Главное противостояние месяца пройдет 10 августа в рамках турнира "Короли Нокаутов-4" на столичной площадке Vegas City Hall.



"Вирус диктует нам условия. Мы не можем совсем отказываться от своих планов. Карантин лишает многих людей заработка и заставляет тратить деньги. Боксеры не должны сбрасывать темп в чемпионской гонке. Я люблю бокс, но хочу, чтобы мои шоу были чем-то большим, чем просто бои. Не хочу, чтобы 10 августа был рядовой турнир, и его показали на всю страну. Хочу, чтобы "Короли Нокаутов" что-то значили, ведь я воспринимаю каждый турнир как свое детище", – отметил гендиректор компании "ЮКА Промоушен" Зяки Юнисов.

Организатор боксерского вечера не исключил, что на мероприятие в ограниченном количестве могут быть допущены и зрители. Трансляция вечера бокса запланирована на канале МАТЧ! Боец и МАТЧ ТВ.