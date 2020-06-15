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Новый российский онлайн-сервис честной оценки качества товаров объявил об официальном запуске

Новый российский онлайн-сервис честной оценки качества товаров объявил об официальном запуске

Фото: pixabay.com
В российском сегменте интернета с 19.05.2020 работает новых исследовательский сервис объективной оценки товаров и услуг – RankQuality. Основу стартапа составили опытные товароведы, экономисты широкого профиля, маркетологи, исследователи рынка, веб-разработчики.
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Идея и миссия проекта возникли из образовавшегося в Рунете острого потребительского запроса на объективную и точную информацию о широком спектре товаров и услуг, а также доступные простому пользователю инструменты для наглядного сравнительного анализа.

Решение актуальных проблем современного потребителя

Представители RankQuality рассказали о том, какие задачи помогает решить сервис и чем он принципиально отличается от подобных, уже существующих решений.

"В последние несколько лет интернет по большей части превратился из инструмента, помогающего потребителю выбрать товар достойного качества, в едва ли не полную противоположность", – разъясняют представители компании, – "поиск данных даже по базовым запросам вынуждает пользователя сталкиваться с неудобоваримыми объёмами недостоверной, устаревшей на многие годы информации в первых страницах выдачи популярных поисковых систем".

Решение, которое предлагает команда RankQuality – это интерактивный онлайн-сервис, где простые инструменты, доступная инфографика в сочетании с глубоко продуманными алгоритмами анализа и ранжирования позволяют пользователю получить быстрый и чёткий ответ – подходит ему тот или иной товар или стоит присмотреть иной вариант.

Принципиальная позиция и прозрачность сервиса

Команда RankQuality декларирует собственную незаинтересованность в том, какие результирующие баллы получит тот или иной товар. Этот принцип исходит из самой идеи проекта и всячески подтверждается его полной прозрачностью – пользователь всегда может лично убедиться по доступным и открытым данным в беспристрастности алгоритмов и сервиса в целом.

15 июня 2020, 10:18
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В чем идея и миссия стартапа

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