Новое реалити-шоу "Модель XL": в России выбирают красавицу с пышными формами

Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Кейт Диллон и Дженни Ранк уже доказали всему миру, что спрос на моделей Plus Size на сегодняшний день огромен. Они появляются в рекламе, их приглашают на недели мод, они становятся лицами мировых брендов. Наконец, и в России обычные женщины смогут стать супермоделями и разрушить стереотипы о том, что девушкам в теле нужно стесняться своих форм.
Тысячи девушек из разных уголков страны приняли участие в кастинге проекта Модель XL. И только двенадцать пышных красавиц попали на проект. На протяжении двух месяцев они будут жить в роскошном доме, на глазах у зрителей превращаясь в профессиональных моделей. Участниц ждут испытания, мастер-классы и обучение у лучших экспертов в мире моды. А оценивать их будет звездная команда ведущих и судей, в числе которых: Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин, Павел Раков.
Победительница проекта получит контракт со швейцарским международным модельным агентством Metro Model Agency, станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и отправится в путешествие в Хорватию.
"В нашей стране всегда жили статные, сильные женщины. Их красота воспета ни одним поколением художников и поэтов. В то же время картинки в журналах, обработанные фотографии в соцсетях диктуют другое и вызывают в нас неуверенность и недовольство собой. Именно поэтому мы сделали шоу, в котором собрали крупных женщин – ярких, жизнерадостных, с горящими глазами, которые любят себя. Эти женщины докажут всем, что красота может быть разной", – отметила генеральный директор канала "Ю" Наталья Радько.