Дети из разных стран споют "Во весь голос"

Участники пройдут тренинги и мастер-классы по творческим дисциплинам под руководством педагогов и звёздных наставников – известных исполнителей. Наставником российской команды стал Марк Тишман, команду Армении возглавит Маргарита Позоян, Азербайджана – Эмиль Кадыров, Белоруссии – Петр Елфимов, Германии –Таллана Габриэль, Израиля – Влади Блайберг, Казахстана – Рустем Жугунусов, Таджикистана –Зафар Абдуалимов, Узбекистана – Олег Шаумаров. Телевизионный эфир конкурса пройдёт на телеканале "МИР 24" осенью 2019 года.
Конкурсные дни проекта будут посвящены творчеству известных российских композиторов Максима Дунаевского, Валерия Сюткина и Светланы Назаренко (Ая, группа "Город 312"). Сами композиторы оценят то, как участники проекта исполнят их известные песни в новых аранжировках. Неизменный ведущий проекта "Во весь голос" – искрометный Тимур Родригез.
23 сентября состоится съемка первого концертного шоу "Хит с наставником". Всего конкурсантам предстоит 3 конкурсных тура, в которых они должны по максимуму продемонстрировать свой потенциал и убедить жюри в том, что именно они достойны стать победителями. Баллы каждого участника суммируются в общекомандный зачет. Победителем проекта становится одна команда, также жюри определяет лучшую солистку проекта, лучшего солиста и группу. Заключительный гала-концерт и первое шоу "Хит с наставником" идут вне конкурсной программы.
Генеральный продюсер проекта Лина Арифулина: "Во весь голос" – это не просто музыкальный конкурс. За три года он стал доброй традицией и праздником для всех участников и наставников. Мы рады, что каждый год нас поддерживают талантливые исполнители и настоящие корифеи музыки. Желаю удачи всем участникам!".
Организатором конкурса является благотворительный фонд "Дети помогают детям" и компания "LA GROUP" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Федерального агентства "Россотрудничество". В этом году конкурс получил поддержку Фонда президентских грантов.
Первый съемочный день конкурса пройдет 23 сентября в 12:00 в YOTA Arena.