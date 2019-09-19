"Хищники" развели Дмитрия Ермака с Наталией Быстровой

Сделал это известный театральный режиссер Валерий Владимиров, пригласив известную актерскую чету в разные составы в музыкально-драматический спектакль "Хищники". Вчера в Москве состоялась премьера постановки, в ее основу легло классическое произведение – одно из самых ранних повестей Антона Павловича Чехова "Драма на охоте".



На сцене блистали любимые актеры театра и кино, а также звезды мюзикловой сцены Дмитрий Ермак, Игорь Балалаев, Александр Пашутин, Ася Будрина, Любовь Тихомирова, Юлия Ваганова. Премьерный показ "Хищников" в Москве посетили известные актеры и музыканты. 79-летний актер Эммануил Виторган появился в зрительном зале в сопровождении супруги Ирины. Супружескую пару тут же окружили журналисты с распросами о рождении четвертого ребенка – дочке Кларочке, и недавней свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Эммануил Гедеонович был в прекрасном расположении духа и радостно сообщил, что он самый счастливый человек на свете – и возраст этому не помеха: "У меня уже трое детей, пять внуков и два правнука!".

Эммануил Виторган также прокомментировал свадьбу своей бывшей невестки телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Актёр одобрил бракосочетание и назвал его "замечательным". "Когда замуж выходят – замечательно", – сказал Виторган, пожелав молодоженам всего самого хорошего.

Актеру понравился и сам спектакль "Хищники". По словам Виторгана, в постановке сильно все – актерская работа, и режиссура, и музыкальное наполнение.

Удивила своим внешним видом певица Наталия Власова – исполнительница хита "Я у твоих ног" пришла на премьере с ультракороткой стрижкой.

"В этом году я исполнила давнюю мечту – кардинально изменила имидж, постригшись наголо, – прокомментировала Наталия Власова. – Я решила полностью изменить свою жизнь. И полностью состричь волосы – это вишенка на торте, так сказать заключительный этап моего эксперимента, к этому моменту изменилось все в моей жизни".

По словам певицы, просмотр спектакля очень сильно растрогал ее. "С первой секунды просмотра спектакля я погрузилась в эту атмосферу, ни разу не хотелось достать телефон – а это уже показатель, – поделилась своими впечатлениями от просмотра спектакля "Хищники" Наталья Власова. - Это очень сильный спектакль. Я вышла из зала в слезах – настолько прониклась этой историей".

Спектаклю "Хищники" предрекают большое будущее: знаменитое произведение классика Антона Павловича Чехова, хитроумный сюжет, звездный состав актеров и всеми любимые романсы и арии, которые зал пропевает вместе с актерами. В спектакле звучит музыка Глинки, Рубинштейна, Гурилева, Гуэрчиа, Булахова, Прозоровского, на стихи Кукольника, Лермонтова и других.





"Как певица, я не могу не отметить музыкальную составляющую спектакля, – поделилась своими впечатлениями от премьеры финалистка проекта "Голос" Эльмира Калимуллина. - Я сама исполняю романсы, очень люблю этот жанр. Очень впечатлена! Сыграно потрясающе, актеры – большие профессионалы! В спектакле красивые классические романсы в новом звучании. Необычным решением соединить в одну композицию два разных романса, которые исполнили Дмитрий Ермак и Ася Будрина. В нашей стране жанр музыкального спектакля становимся все более популярным и очень здорово, что в основу "Хищников" легло произведение Чехова, любимого российского автора. Одной из задач любой постановки я вижу развитие хорошего вкуса зрителя, с чем отлично справились создатели".

В спектакле задействованы звезды мюзикла – актеры Дмитрий Ермак и Наталия Быстрова. В этом году артисты празднуют 10-летие совместной жизни. Правда, по решению режиссера, семейная пара играет в разных актерских составах.

"Для меня как актера, в этом спектакле есть возможности проявить себя драматически и музыкально, – признался актер Игорь Балалаев, сыгравший роль графа. – Прекрасное свойство спектакля –то, что он не превратился в литературно-музыкальную композицию. Это прежде всего азартная игра актеров. Чехов – это исследование человеческой натуры, в его произведениях мы узнаем себя –уязвимые, слабые, желающие – а это значит живые. И я считаю, что мы не зря все это затеяли!"

Актриса Любовь Тихомирова, сыгравшая цыганку Тину, дебютирует в спектакле с музыкальными номерами. "В певицы я не претендую, это актерское пение, актерский вокал, – говорит актриса. – Я счастлива, что у меня есть возможность пробовать себя и развиваться".

"Удалось сделать спектакль про людей, – говорит режиссер Валерий Владимиров. - Все, о чем пишет Чехов – это про людей, все по-настоящему. И страсти, и боль – все настоящее