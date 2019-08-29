Коллаген – пить или не пить?

Врачи и диетологи сходятся во мнении, что даже с профилактической целью потреблять коллаген необходимо всем людям старше 35 лет. Но как его выбрать и в какой форме употреблять, чтобы получить наибольшею эффективность?

Владелица торгового Дома "BEZA", представитель Privetive Age Японии и бьюти-эксперт Эрика Станкевичюте рассказала, что польза коллагена заключается не только в том, что он хорошо влияет на кожу. Это вещество необходимо всему организму. Коллаген укрепляет мышцы и суставы, оказывает омолаживающее действие на ногти и волосы, а также способствует снижению веса, облегчает симптомы артрита, предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, устраняет несовершенства на коже и уменьшает морщины.

В природе существует 28 типов коллагена, однако основными и важными для здоровья и красоты считаются 1, 2 и 3 тип. Так, первый тип является частью всех типов тканей человеческого тела. Он отвечает за эластичность, водный баланс и усвоение питательных веществ. Второй тип – это коллаген для суставов и сухожилий. Считается лекарственным и профилактическим средством, который способен предотвратить травмы и воспалительные процессы. Третий тип называют "молодым" компонентом. Он отвечает за эластичность, метаболизм и здоровье кожи, волос и ногтей.

Зачастую человек не может получать достаточное количество коллагена из продуктов питания, поэтому ученые разработали множество технологий получения коллагена. На сегодняшний день коллаген активно набирает популярность среди людей, следящих за своим здоровьем, однако специалисты рекомендуют внимательно отнестись к подбору дозировки и способу потребления, а также не обмануться, поверив в чью-то рекомендацию определенного продукта, где якобы содержится коллаген.

Одним из оптимальных для потребления считается именно питьевой коллаген японского производства. "Японский медицинский институт Тоттори впервые использовал свежий (сырой) морской коллаген, полученный из луциановых рыб из японского моря. 10 граммов – 20%-максимальная концентрация при разработке высококонцентрированного бьюти-напитка класса люкс. Этот эликсир создан для поддержания молодости, здоровья и хорошего самочувствия. Напиток содержит только натуральные компоненты в высокой концентрации: гидролизованный "свежий" морской коллаген, мед, сок граната, прополис, витамин С, экстракт пчелиного маточного молочка. Одной из составляющих этого препарата также является экстракт птичьего белого гнезда - ласточки салангана. Оно представляет собой кладезь ценных ингредиентов и является одним из самых дорогостоящих компонентов", – пояснила Эрика Станкевичюте.

Ученные доказали, что с возрастом резко уменьшается количество мукополисахаридов, а, следовательно, и количество влаги в матриксе. Он становится жестким и сухим. Это отражается на состоянии здоровья и красоте нашей кожи. Сиаловая кислота – один из самых необходимых компонентов для поддержки нашего организма, так как замедляет старение эритроцитов.

Пчелиное маточное молочко повышает иммунитет организма до уровня, при котором он самостоятельно борется со всеми болезнями. Помогает снизить физическую усталость, ослабить нервное перенапряжение, восстанавливает силы, улучшает сон, память, повышает трудоспособность. Прополис обладает способностью подавлять развитие "плохих" клеток и опухолей. Он прекрасно регулирует выработку адреналина в крови. Данный напиток рекомендован к применению Японской СПА Ассоциацией. Имеет сертификат GMP.

Напиток следует принимать каждый день в течение двух недель по одному блистеру (минимальный курс). Для достижения максимального эффекта курс приема эликсира должен составить от 1 до 3 месяцев.