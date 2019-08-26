Историю любви Дмитрия Бертмана покажут в Москве

Выставка – история любви Дмитрия Бертмана, благодаря которой мир теперь счастливо созерцает оперные спектакли музыкального театра "Геликон-Опера".
Название появилось из шуточной формулировки на основе философии Дмитрия Александровича: "В театре у нас главный – артист, а не начальник и не директор кассы. И это все знают. И, если есть установка на уважение артиста, то вырабатывается и правильная интонация в общении. Насчет демократии... у нас шутка есть, что у нас Димо-кратия. Естественно, худрук – диктатор, но это диктаторство творческое. Диктаторство – это сохранение принципов, по которым работает труппа. А любые принципы – это уже сила. Отношения у нас демократические. У нас все свободные люди, я отпускаю артистов на контракты, работать на сторону". Коллекция знаковых предметов и фотографий разбита на периоды: появление, становление, жизнь и мировая слава театра, отдельный эпизод посвящен реконструкции здания театра.
Автором идеи и художественным руководителем выставки стал Дмитрий Бикбаев при содействии проекта ZritelEnergy.
Организаторы выражают благодарность генеральному партнеру, отвечающему за оформление пространства: Леруа Мерлен ЗИЛ и Фабрика идей. Открытая мастерская, расположенная на территории магазина Леруа Мерлен ЗИЛ, реализовывает проекты, ведет образовательные курсы, а также разнообразные лекции и мероприятия.
Также особую благодарность создатели выставки выражают московского музыкального театра "Геликон-Опера" и лично Владимиру Владимировичу Горохову за предоставленные уникальные материалы из архива театра. Экспозиция будет доступна с 28 августа до 28 ноября.
Вечером, сразу после торжественного открытия выставки, состоится показ первого спектакля из авторской программы Дмитрия Бикбаева "ТеатрONstage" по поддержке театральных инициатив - опера "Алеко" от режиссера-участника Виктории Агарковой.