Историю любви Дмитрия Бертмана покажут в Москве

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Понедельник 26 августа
Лента новостей
15:54
В Нижневартовске в Boeing при взлете ударила молния
15:52
Опозоренный на весь мир Зеленский крупно подставил Макрона и Меркель
15:28
В Петербурге из-за серьезной аварии пострадали дети
15:05
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 августа 2019 года
14:56
Российские пограничники задержаны в Литве
14:53
Джоли показала огромную грудь (видео)
14:35
Хилькевич томно подставила рот под огромный железный агрегат (видео)
14:23
Первый президент Украины проговорился о развале страны
14:13
Секрет большой мускулатуры
14:03
Фадеев взорвался из-за грязной вакханалии у Малахова
13:41
Божена Рынска рассказала о родах дочери покойному Игорю Малашенко
13:24
День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек
13:21
"Опасная вещь": изменившаяся Порошина побежала к врачу после родов
13:13
Ксения Раппопорт ушла от мужа
12:59
Двуличному Лукашенко припомнили старый грешок
12:46
Пока муж отвернулся: Меланью Трамп застукали за поцелуем с другим (видео)
12:44
Заскучала: жена сбежала из шикарного особняка Леонтьева
12:30
Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка
12:24
Россиянок предупредили о дефиците мужчин
12:06
"Надо остановиться": Бусулис откровенно о пьянстве
11:57
"Лучше бы молчал": алкоголик Порошенко удивил нелепым заявлением
11:56
Николаева заставили на всю страну говорить о расставании с Королевой
11:54
"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание
11:43
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
11:38
Перенесшего инфаркт Мамонова ждет новая операция
11:10
Звезды на открытии "Новой волны – 2019"
11:01
Близкий человек откровенно о раке у Заворотнюк
10:49
Трамп разругался с лидерами G7 из-за Путина
10:34
Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене
10:22
Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару
10:16
Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона (видео)
10:15
Гороскоп на неделю
10:12
Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями
10:02
В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров
09:48
Безграмотный Зеленский опозорился перед всем миром
09:34
Подробности состояния загремевшего в больницу Меньшикова
08:49
Жасмин отправила дочь в школу за полтора миллиона в год
08:31
"Как отрезало": Дибров с женой попали в жуткую аварию
08:01
"Рак кожи?": народ в ужасе от страшных гематом в интимной зоне у известной певицы
06:37
Хозяева собак понесут наказание за нападение питомца на людей
04:08
Более 40 человек отравились на свадьбе в Якутске
02:23
Москвичам пообещали холод
00:01
"Заставляете задуматься о важных вещах": Собчак наехала на Лопыреву
22:23
Кожевниковой приписали четвертую беременность
21:15
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
20:04
Гороскоп на сентябрь
17:39
Вскрылся убойный компромат на Порошенко
17:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года
16:34
"Это такая клоака!": Киркоров резко высказался о шоу-бизнесе
16:19
Отекшая Дубцова сделала признание
15:26
Пенсионерка Пугачева заговорила о невыносимой жизни
15:12
"Вожу чемодан препаратов": Лазарев после смерти Началовой всерьез взялся за здоровье
14:44
"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками
13:30
"Вот это рухлядь": растолстевшего Домогарова разнесли за внешний вид
12:30
"Я влюбилась в нее": Проскурякова в слезах рассказала о тяжелой утрате
11:26
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни
11:14
Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова
10:28
"Никогда о ней не слышала": Волочкова высмеяла Цымбалюк-Романовскую
08:21
Водонаева высказалась об интиме с известным певцом
07:30
Уход Лукашенко: назван новый президент Белоруссии
06:04
"Весь в папу!": Меладзе показал повзрослевшего сына
04:10
"Идеальная генетика": дочь Маликова раздразнила россиян
02:37
Обнародован трейлер фильма "Леди и бродяга"
00:23
"Тело-скульптура": загорелая Утяшева показалась в купальнике
23:25
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
22:39
Интимное фото Самбурской вызвало переполох
20:16
"У меня сломан нос!": Летучая ошарашила признанием
18:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года
18:01
"Красавица-разбойница": Бондарчук в эффектном наряде произвела фурор
17:25
Позор: завравшегося Лукашенко разоблачили на всю страну
16:56
Тодоренко раскрыла секрет первой брачной ночи с Топаловым
16:39
"Поз стало больше": исхудавший Эйвазов откровенно о сексе с Нетребко
16:38
Соловьев заявил о циничности Ходорковского и призвал молодежь очнуться
16:18
Юля забрала к себе: Назарову похоронили рядом с Началовой
16:00
Крутой поставил жирную точку в конфликте с Вайкуле
15:41
Вдова впала в депрессию после смерти Данелии
15:06
Состояние тяжелое: Мамонова экстренно госпитализировали
14:41
"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов
14:22
"Я люблю тебя": Виторган показал фото самого близкого человека
13:48
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
13:24
"Секретная миссия!": Николаев сбежал из города без жены и детей
12:44
Народный артист России умер в возрасте 78 лет
12:16
Алибасов высказался о самочувствии Федосеевой-Шукшиной после госпитализации
11:54
"Как лошадь в загоне": танцы Бузовой в ночном клубе подняли на смех
11:32
Савченко сообщила об украинизации граждан России
11:23
"Беременна": Боня шокировала народ внешними изменениями
11:08
Разгоряченный Билан не сдержался от вида голых ног Рудковской
10:58
Почему бы и нет: известный певец откровенно о гомосексуализме
10:55
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
10:51
Роскошная Пугачева побила бездетную Вайкуле
10:12
Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке
09:03
"С виду интеллигентный парень": ряженый участник шоу "Дом-2" публично унизил девушку
07:30
Неблагодарный Лукашенко плюнул в лицо Путину
06:07
Попал на деньги: Шварценеггер оказался в лапах российских коллекторов
04:16
Новый роман?: 20-летняя Кафельникова в откровенном наряде ушла в отрыв с Кридом
02:09
Известная модель предстала голой с поводком на шее
23:57
Зачатие по протоколу: вскрылись постельные тайны Маркл и Миддлтон
21:58
Раздетая Бузова подвергла себя смертельной опасности
21:55
"А кто разрешил вообще?": мать Тимати получила нагоняй из-за фото полуголой внучки
21:55
Россияне вышли из себя из-за фото пустующего Крымского моста
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на сентябрь
"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
"У меня сломан нос!": Летучая ошарашила признанием
"Секретная миссия!": Николаев сбежал из города без жены и детей
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
Пресс-релизы

Историю любви Дмитрия Бертмана покажут в Москве

Фото: пресс-служба
28 августа в Культурном Центре имени И.М. Астахова откроется выставка "Димократия", посвященная творческому пути народного артиста России, художественного руководителя московского музыкального театра "Геликон-Опера", Дмитрию Александровичу Бертману. Экспозиция представляет собой ретроспективу жизни театра под его руководством от создания и преодоления сложных этапов до расцвета в настоящее время.  
поделиться

Выставка – история любви Дмитрия Бертмана, благодаря которой мир теперь счастливо созерцает оперные спектакли музыкального театра "Геликон-Опера".

Название появилось из шуточной формулировки на основе философии Дмитрия Александровича: "В театре у нас главный – артист, а не начальник и не директор кассы. И это все знают. И, если есть установка на уважение артиста, то вырабатывается и правильная интонация в общении. Насчет демократии... у нас шутка есть, что у нас Димо-кратия. Естественно, худрук – диктатор, но это диктаторство творческое. Диктаторство – это сохранение принципов, по которым работает труппа. А любые принципы – это уже сила. Отношения у нас демократические. У нас все свободные люди, я отпускаю артистов на контракты, работать на сторону". Коллекция знаковых предметов и фотографий разбита на периоды: появление, становление, жизнь и мировая слава театра, отдельный эпизод посвящен реконструкции здания театра.

Автором идеи и художественным руководителем выставки стал Дмитрий Бикбаев при содействии проекта ZritelEnergy.

Организаторы выражают благодарность генеральному партнеру, отвечающему за оформление пространства:  Леруа Мерлен ЗИЛ и Фабрика идей. Открытая мастерская, расположенная на территории магазина Леруа Мерлен ЗИЛ, реализовывает проекты, ведет образовательные курсы, а также разнообразные лекции и мероприятия.

Также особую благодарность создатели выставки выражают московского музыкального театра "Геликон-Опера" и лично Владимиру Владимировичу Горохову за предоставленные уникальные материалы из архива театра. Экспозиция будет доступна с 28 августа до 28 ноября.

Вечером, сразу после торжественного открытия выставки, состоится показ первого спектакля из авторской программы Дмитрия Бикбаева "ТеатрONstage" по поддержке театральных инициатив - опера "Алеко" от режиссера-участника Виктории Агарковой.

Где: Культурный Центр имени И.М.Астахова
Адрес: Москва, ул. Люблинская, 149
Когда: с 28 августа до 28 ноября
Сбор гостей на открытии: в 18.30 28 августа

26 августа 2019, 15:27
22 августа 2019

На ВДНХ пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города"

22 августа 2019

Москвичам подарят целую ночь театральных премьер

22 августа 2019

Фестиваль "Телемания" откроет двери "Останкино" для молодых профессионалов

21 августа 2019

В России стартует конкурс бабушек

21 августа 2019

Фестиваль Чехии в Москве пройдет под патронатом Президента

16 августа 2019

Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings

16 августа 2019

В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"

15 августа 2019

В России зарегистрирован рекорд самого массового поцелуя

15 августа 2019

Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов

2019 год стал беспрецедентным по количеству заявок в международный конкурс

15 августа 2019

Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend

загрузить ещё

Политика

Позор: завравшегося Лукашенко разоблачили на всю страну
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
Володин предупредил Европу о рисках от размещения американских ракет
"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился

Шоу-бизнес

"Вторая Примадонна": Пугачева прилюдно благословила Лободу
Джоли показала огромную грудь (видео)
Хилькевич томно подставила рот под огромный железный агрегат (видео)
Почему Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова

Поклонники обсуждают причины произошедшего
Шоу-бизнес

Отекшая Дубцова сделала признание

Певица нашла альтернативу пластическим операциям
Шоу-бизнес

Подробности состояния загремевшего в больницу Меньшикова

В Театре имени Ермоловой сделали заявление
Шоу-бизнес

Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару

Директор певицы расставил все точки над i

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп на сентябрь
"Включилась программа уничтожения": озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru