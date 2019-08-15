В России зарегистрирован рекорд самого массового поцелуя

В субботу, 10 августа, во время фестиваля ZAVTRA в Москве был установлен рекорд по самому большому единовременному количеству поцелуев в России: в рекорде участвовали несколько десятков пар.

Инициатором выступил бренд по уходу за полостью рта #CLOSEUP, тем самым отметив свой выход на российский рынок и заявив о своей миссии: вдохновлять людей и превращать взаимное притяжение в действие.

Бренд считает, что каждый должен быть с тем, кто заставляет его сердце биться чаще, несмотря на сомнения и стереотипы. Именно поэтому #CLOSEUP создает продукты для свежести дыхания, чтобы придать уверенность и позволить людям сделать первый шаг навстречу друг другу.

Пока в Москве влюбленные пары устанавливали рекорд, в Санкт-Петербурге бренд #CLOSEUP присоединился к экологической акции. Как современный бренд #CLOSEUP заботится не только о свежести дыхания, но и об окружающей среде.

Бренду, как и компании Юнилевер в целом, очень близка тема бережного отношения к окружающей среде. Уже сейчас одним из первых в России бренд выпускает продукцию во флаконах из 100% переработанного пластика и зубные щетки в картонных футлярах вместо привычных пластиковых блистеров.