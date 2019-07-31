Опубликована программа праздничных мероприятий в честь юбилея ВДНХ

Легендарному выставочному комплексу – 80 лет. Вот уже много десятилетий подряд на аллеях ВДНХ назначают романтические свидания, сюда на экскурсии приводят детей, а туристы со всего мира спешат посмотреть на этот важнейший символ Москвы и всей России.



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