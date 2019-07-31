Опубликована программа праздничных мероприятий в честь юбилея ВДНХ

Отмечать свой юбилей главная выставка
страны будет с 1 по 4 августа. Праздник подарит гостям множество замечательных событий: необыкновенную
балетную постановку, световые шоу, спортивные состязания, костюмированные
шествия, гастрономический фестиваль и гала-концерт с участием звезд. В
праздничные дни мероприятия в честь юбилея ВДНХ будут идти с 11:00 до 00:00 (4
августа программа начнется на час раньше). Вход на праздник – бесплатный для
всех.
В День Рождения ВДНХ непременно стоит посетить легендарный Зеленый театр. Для гостей здесь приготовили удивительные концерты, дневные (с 15.00 до 17.00) и вечерние (с 20.00 до 22:30). Джаз и рок, классика и этника, электронная и популярная музыка – программа не оставит равнодушным даже самого искушенного меломана. Поздравить Выставку и ее посетителей приедут Шер Остон и его оркестр, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Кубанский казачий хор, Zdob si Zdub, Guru Groove Foundation и многие другие.
В гала-концерте, что пройдет 1 августа с 20.00 до 22.00 на Главной сцене (Центральная аллея комплекса), примут участие Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Лолита, Ирина Дубцова, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы Uma2rman и "Земляне", а также звезды шоу "Голос". Увидеть его смогут все желающие: выступление звезд будет транслироваться на все экраны, расположенные вдоль Главной аллеи, а в 23.30 состоится трансляция концерта в эфире Первого канала.
Ежедневно в 16.00 и 19.00 на площади Промышленности можно будет посмотреть комический мини – балет. Солисты Большого театра и Театра имени К.С. Станиславкого и В. И. Немировича-Данченко отправляются вместе с гостями в колхоз "Светлый ручей". Действие происходит в кубанском колхозе, куда прибывает артистическая бригада из столицы. Впервые зрители рукоплескали балету в далеком 1935 году. Вначале в Ленинградском малом театре оперы и балета, чуть позже в Большом театре. Современную постановку вы сможете увидеть совершенно бесплатно в дни праздников на ВДНХ.
Кроме того, во все дни праздника, с 22.00 до полуночи, гости будут любоваться 3D-проекционным шоу. Во время вечернего светового представления арка Главного входа преобразится до неузнаваемости. С помощью аллюзий на русский авангард, ярких и современных узоров, шоу расскажет историю 80-ти лет ВДНХ. Праздничная подсветка озарит и скульптурную группу “Рабочий и колхозница”, а также другие объекты Выставки.
Приятный сюрприз приготовили и для гурманов: гастрономический фестиваль "Дружба народов" будет идти на площади Промышленности во все дни праздника, с 11.00 до 23.00. Гости смогут познакомиться с национальными кухнями народов стран СНГ, попробовать самые популярные и вкусные блюда.
Воскресное утро 4 августа непременно начните со спортивного мероприятия. В 11.00 в вейк-парке, расположенном на 2-м Каменском пруду, начнутся соревнования по вейкборду на Кубок ВДНХ.