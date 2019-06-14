Долина и Чумаков определили победителя Emporio Music Fest

Фантастическим концертом завершился пятый юбилейный Emporio Music Fest, созданный основателем и продюсером группы A'STUDIO Байгали Серкебаевым.

Ответственная миссия выбрать победителя и дать ответ на главный вопрос: "Кто поедет в Монтре?" была возложена на жюри финала: Байгали Серкебаева, Ларису Долину, Игоря Саруханова, Алексея Чумакова, Сосо Павлиашвили, Томаса Н'евергрина, Татьяну Шаманину (Guru Groove Foundation), Александра Князева (Triangle Sun) и продюсера и музыканта, финалиста EMF-1 Егора Сесарева.

В течение двух месяцев на площадках конкурса происходило захватывающее состязание не просто уникальных голосов, а великолепных концертов живой музыки. В конкурсе приняли участие 13 участников из Москвы, Йошкар-Олы, Сочи, Оренбурга, Тбилиси, Орска, Калининграда, Южно-Сахалинска и Екатеринбурга. Коллективы всех жанров и направлений, все однозначно большие музыканты и виртуозы, многие из них будущие звезды: ON ROBOT, INDIANA BOY, SECRET ATELIER, АНДРЕЙ ЛИСОВСКИЙ, ANRAY, STASYA, KIKI, DEMIDOVA.

На протяжении фестиваля все члены жюри, отвечая на вопрос: "Каким должен быть артист нового поколения и каким должен быть победитель EMF?" были едины во мнении, что он должен быть: честным, смелым, открытым, свободным, качественным, талантливым и жить музыкой 24/7.

В результате длительных споров жюри победителями EMF-5 и обладателями Гран-при стал дуэт ANRAY.Группа образовалась в ходе изобретения нового стиля игры на гитаре, фронтменом группы Андреем, вокалистом, гитаристом и перкуссионистом. Андрей поет с 4-х лет, закончил музыкальную школу им. Гнесиных по классу кларнет. Второй участник коллектива, кудрявый красавчик-басист Юра закончил музыкальную школу как виолончелист. Учась в институте, поступил в джазовый колледж и стал осваивать бас. Группа совершенно не похожа ни на одну из тех, что выступали за все пять лет существования фестиваля, получив их заявку на конкурс, оргкомитет фестиваля сразу оценил их музыку и неповторимый стиль.

Первое место, а вместе с ним систему персонального мониторинга Shure PSM300 от компании A&T Trade получила электро-поп певица из Оренбурга – KÍKI.

2 место и вокальную радиосистему Shure Beta 58 заслуженно получила 17-летняя студентка эстрадно-джазового училища, в прошлом участница группы "Непоседы" и теперь участница телепроекта "Песни" на ТНТ – Настя DEMIDOVA.

3 место и проводной вокальный микрофон Shure KSM9 в цвете "шампань" получили красивые, стильные Secret Atelier – объединившие в своем творчестве несколько жанровых эпох: от фанковых 70-х с разухабистым диско до "нулевых" с Café Del Mar на кассетах и Jamiroquai на репите.

Члены жюри также не остались без подарков, Лариса Долина и Татьяна Шаманина также получили от партнеров фестиваля профессиональные микрофоны Shure, о которых они давно мечтали, поскольку они очень помогают музыкантам в профессиональной деятельности.

Обладательницей специального приза от бьюти-партнера фестиваля MAC Cosmetics стала еще одна юная участница фестиваля – "русская Рианна" STASYA, родом из поселка Верхняя Синячиха, Голос Екатеринбурга 2018, а теперь еще и самая стильная участница пятого EMF.

Фестиваль традиционно закончился дружескими объятыми, слезами радости, бурными эмоциями и огромными планами на будущее и творческое вдохновение, которое неизменно дарит молодым музыкантам Emporio Music Fest.