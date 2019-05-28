Emporio Muisc Fest 5 продолжает удивлять цифрами. В первый конкурсный день впервые в истории конкурса в финал жюри пропустили четырех из шести участников. А 30 мая, на второй конкурсный день EMF5, соберется рекордное количество звездных членов жюри: Лариса Долина, Анжелика Варум, Александр Шоуа, Карина Кокс, Байгали Серкебаев, Евгений Орлов, Анжелика Алферова, Александра Хайруллина и Михаил Богомолов.

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