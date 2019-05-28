Emporio Muisc Fest 5 продолжает удивлять
За место в финале в этот день перед многочисленным мультиформатным жюри поборются:
KÍKI – из города Орск, 3 года назад переехала в Москву и с недавних пор начала писать свою музыку – поп с элементами электро. В своих песнях выражает эмоции и чувства, которые есть в ней самой. Считает, что все новое, это хорошо забытое старое и поэтому винтажное веяние присутствует не только в мире моды, но и в музыке.
DEMIDOVA – 17 летняя москвичка, студентка эстрадно-джазового училища, занимается музыкой с самого детства. В 3,5 года родители отвели в "НЕПОСЕДЫ", где всё и началось... В 4 года маленькая Настя поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой, в 13 лет написала свою первую песню, не так давно стала участницей телепроекта "ПЕСНИ" на ТНТ.
АОКА – певица из Калининграда, родилась и выросла в Казахстане, г. Темиртау. "ПАСТЕЛЬНЫЙ ПОП. Мечтательная, воздушная, волнующая, местами наивная, местами мудрая, но вместе с тем цепляющая за душу своей искренностью музыка" – так гласит надпись исполнительницы на странице Вконтакте.
Stasya - певица, родом из посёлка Верхняя Синячиха. Голос Екатеринбурга 2018. Лауреат международных, всероссийских конкурсов. Дважды побывала в телепроекте "Песни" на ТНТ. Совсем недавно переехала в Москву и зато сразу попала к нам на фестиваль, во 2 конкурсный день.
Nowsense – яркий ответ современному западному soul movement движению, молодой московский проект, композиции которого привлекли внимание и вызвали немало восторгов у избалованной в музыкальном плане модной передовой молодежи. Музыка проекта из драйва большого города, азарта, страсти и соул музыки.
Саша Носач – автор песен и певица с острова Сахалин, исполняет музыку в стиле соул. Отличительная особенность её выступлений – игра на гитаре в стиле фингерстайл и проникновенный тембр голоса. Саша в своем образе “девушки с гитарой” сочетает женственность и профессиональное владение таким мужским инструментом, как гитара. На выступлениях можно услышать трогательные баллады и динамичные композиции с эффектными гитарными рифами.
ANRAY – проект из двух человек Андрей и Юры, тем не менее, представляет собой полноценную группу из четырех инструментов: вокал, гитара, бас, ударные. Проект образовался в ходе изобретения нового стиля игры на гитаре, фронтменом группы Андреем. Прием сочетает в себе игру на гитаре и имитации ударных.
Также состоится специальное выступление члена жюри – Карины Кокс.
Мероприятие пройдет 30 мая в модном пространстве Бадаевского завода в ресторане "Тбилиси".
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