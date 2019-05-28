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Emporio Muisc Fest 5 продолжает удивлять

Лариса Долина и Байгали Серкебаев. Фото: пресс-служба
Emporio Muisc Fest 5 продолжает удивлять цифрами. В первый конкурсный день впервые в истории конкурса в финал жюри пропустили четырех из шести участников. А 30 мая, на второй конкурсный день EMF5, соберется рекордное количество звездных членов жюри: Лариса Долина, Анжелика Варум, Александр Шоуа, Карина Кокс, Байгали Серкебаев, Евгений Орлов, Анжелика Алферова, Александра Хайруллина и Михаил Богомолов.
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За место в финале в этот день перед многочисленным мультиформатным жюри поборются:

KÍKI – из города Орск, 3 года назад переехала в Москву и с недавних пор начала писать свою музыку – поп с элементами электро. В своих песнях выражает эмоции и чувства, которые есть в ней самой. Считает, что все новое, это хорошо забытое старое и поэтому винтажное веяние присутствует не только в мире моды, но и в музыке.

Евгений Олов и Анжелика Алферова. Фото: пресс-служба

DEMIDOVA – 17 летняя москвичка, студентка эстрадно-джазового училища, занимается музыкой с самого детства. В 3,5 года родители отвели в "НЕПОСЕДЫ", где всё и началось... В 4 года маленькая Настя поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой, в 13 лет написала свою первую песню, не так давно стала участницей телепроекта "ПЕСНИ" на ТНТ.

АОКА – певица из Калининграда, родилась и выросла в Казахстане, г. Темиртау. "ПАСТЕЛЬНЫЙ ПОП.  Мечтательная, воздушная, волнующая, местами наивная, местами мудрая, но вместе с тем цепляющая за душу своей искренностью музыка" – так гласит надпись исполнительницы на странице Вконтакте. 

Байгали Серкебаев и Александр Шоуа. Фото: пресс-служба

Stasya - певица, родом из посёлка Верхняя Синячиха. Голос Екатеринбурга 2018. Лауреат международных, всероссийских конкурсов. Дважды побывала в телепроекте "Песни" на ТНТ. Совсем недавно переехала в Москву и зато сразу попала к нам на фестиваль, во 2 конкурсный день.

Nowsense – яркий ответ современному западному soul movement движению, молодой московский проект, композиции которого привлекли внимание и вызвали немало восторгов у избалованной в музыкальном плане модной передовой молодежи. Музыка проекта из драйва большого города, азарта, страсти и соул музыки.

Александр Шоуа. Фото: пресс-служба

Саша Носач – автор песен и певица  с острова Сахалин, исполняет музыку в стиле соул. Отличительная особенность её выступлений – игра на гитаре в стиле фингерстайл и проникновенный тембр голоса. Саша в своем образе “девушки с гитарой” сочетает женственность и профессиональное владение таким мужским инструментом, как гитара. На выступлениях можно услышать трогательные баллады и динамичные композиции с эффектными гитарными рифами.

Анжелика Варум и Байгали Серкебаев. Фото: пресс-служба

ANRAY – проект из двух человек Андрей и Юры, тем не менее, представляет собой полноценную группу из четырех инструментов: вокал, гитара, бас, ударные. Проект  образовался в ходе изобретения нового стиля игры на гитаре, фронтменом группы Андреем. Прием сочетает в себе игру на гитаре и имитации ударных. 

Также состоится специальное выступление члена жюри – Карины Кокс.

Мероприятие пройдет 30 мая в модном пространстве Бадаевского завода в ресторане "Тбилиси".

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