Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонииВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночьюСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары ГлобаЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба

Лента новостей

Среда 29 октября

16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

Этой зимой, в преддверии новогодних праздников, сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". Зрителей ожидает нечто большее, чем просто представление: это будет полноценное погружение в мир детских фантазий, где оживут любимые игрушки и начнут происходить настоящие чудеса.

В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам. Однако в волшебную новогоднюю ночь грань между реальностью и вымыслом стирается: и игрушки отправляются в невероятное путешествие, чтобы сохранить иллюзию детской фантазии и не позволить злобному Кукловоду, а также коварному змею, захватить власть над "Музыколандией" – их любимым городом. В этом грандиозном приключении одну из главных ролей, ведущую зрителей сквозь сказочный мир, исполняет популярный российский актер и шоумен Антон Юрьев, знакомый по утреннему шоу "Русские перцы" и ярким ролям во многих фильмах и сериалах, таких как "Огонь" и "12 месяцев. Новая сказка". В роли бабушки предстанет Заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Каждый юный зритель станет полноправным участником этого праздника, активно помогая героям в их приключениях. Любимая кукла Светы, роль которой играет автор сказки Светлана Феодулова, обладательница самого высокого голоса в мире, занесенного в книгу рекордов России и Гиннесса, проходя через испытания, познает истинное значение дружбы, ценность семьи и важность единства всего сказочного города в трудные времена.

Масштабные декорации превратят сцену в настоящий город игрушек, а яркие спецэффекты добавят сказочности происходящему. Мультижанровое шоу, представленное в формате мюзикла, обещает порадовать зрителей зрелищными номерами и запоминающимися песнями. В одном из фрагментов игрушки даже объединятся в оркестр, знакомя детей с миром музыкальных инструментов. В постановке также примет участие Большой детский хор им. Попова под управлением Георгия Журавлева, иллюзионист Илья Словачевский, играющий роль Амадеуса, артисты балета и многие другие. Помимо этого, в шоу будут представлены удивительные фокусы, номера с ростовыми куклами, а кульминацией станет впечатляющий проезд Деда Мороза и Снегурочки по залу в настоящих санях, запряженных оленями, что создаст неповторимую атмосферу новогоднего чуда.

Когда: 24-27 декабря
Где: Live Арена

Категория 0+

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2025, 16:44
Утро.ру✓ Надежный источник

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"
30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников. За дирижерским пультом впервые в истории новогодних концертов МГАСО – художественный руководитель оркестра, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреат первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им.

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"
В Современном Театре Антрепризы 4 ноября состоится премьера спектакля "Мафия и нежные чувства". Это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы. В центре сюжета – харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами.

В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"

В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"
Современный Театр Антрепризы представляет мюзикл "Парфюмер". 26 октября в Театриуме на Серпуховке постановка погрузит зрителя в атмосферу XVIII века и расскажет о приключениях главного героя – парфюмера с невероятным даром улавливать самые тонкие ароматы. В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата.

Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова

Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова
24 сентября 2024 года в МКЗ "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова. Событие открыло большой праздничный цикл "Время, вперед!", посвященный 110-летию маэстро. Самым ожидаемым событием Дня Георгия Свиридова стала концертная премьера восстановленных произведений великого композитора, однако начался вечер с брифинга для журналистов, главными героями которого стали племянник Георгия Свиридова, музыковед Александр Белоненко и глава музыкального издательства "Панчер", президент Национального Свиридовского фонда Андрей Чеснов.

В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема

В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема
Мероприятия фестиваля собрали свыше шести тысяч зрителей. С 17 по 29 сентября в Чите и 10 районах Забайкальского края прошло более 25 концертов IV Фестиваля Олега Лундстрема.

Выбор читателей

29/10СрдНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 28/10ВтрМясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 27/10ПндБолее 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 27/10ПндДиброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 28/10ВтрБеспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 27/10ПндВыросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером