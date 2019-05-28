Звездные семьи получили премию Family Awards 2019
Церемония собрала всех звезд: получилось не просто официальное награждение, а настоящий семейный праздник, для которого подходит девиз "Семья – это лучшее, что у нас есть!". Дети и взрослые веселились от души, обсуждали успехи друг друга и радовались прекрасной погодой и отличным настроением.
Все номинации премии Family Awards так или иначе воспевали самое прекрасное чувство – любовь. В номинации "Вечные ценности" премию получили Екатерина и Александр Стриженовы, Никита Пресняков и Алена Краснова удостоились номинации "Любви цветение", номинация "История любви" досталась Марине Кравец, а в номинации "Семь Я" награду получила многодетная мама и владельца самого крупного в Европе элитного клуба шпицев "Маленькое чудо" Екатерина Кабакова с семей.
Мария Кожевникова была признана лучшей в номинации "Единение сердец", Анастасия Стоцкая стала победительницей в номинации "Яркие чувства", Катя Лель удостоилась премии в номинации "Притяжение любви".
Получили премии также Алла Довлатова (номинация "Семейный очаг"), Светлана Зейналова (номинация "Нежность чувств"), Ирина Муромцева (номинация "Счастливы вместе"), Анна Банщикова (номинация "Танго вдвоем"), Екатерина Архарова (номинация "Гармония любви").
Многие номинанты подарили гостям свои музыкальные композиции. Доминик Джокер и Екатерина Кокорина были отмечены премией в номинации "Созвездие любви", Мария Вебер получила премию в номинации "Романтическая пара", Надежда Ангарская получила премию в номинации "Любовь без границ", Брендон Стоун удостоился премии в номинации "Мелодия любви".
Пока взрослые получали награды, дети осваивали интерактивную развлекательную зону, которая была подготовлена студией праздников OE Сreative Group и магазином товаров для творчества "Тамариск". Желающие могли вдоволь пообщаться с мультяшными героями, роли которых исполняли аниматоры.
В развлекательной программе дети и взрослые сменяли друг друга. Для гостей в этот вечер выступила финалиста шоу "Голос. Дети 3" Ярослава Дегтярева, группа "Непоседы" и финалистка шоу "Голос. Дети 4" Ева Медведь, Маргарита Позоян, Ольга Кормухина, Ладислав Бубнар.
Вели церемонию Полина и Дмитрий Дибровы, получившие премию в номинации "100 процентов любви".
Завершился вечер дискотекой на фоне великолепных пейзажей, которые открываются с Воробьевых гор. Многие не упустили возможности сделать отличные фото на фоне открытой канатной дороги. Все гости единодушно отметили, что в такой теплой и душевной атмосфере они не отдыхали уже давно.
В Перми создается самый высокий дом города
Премия вручается в двух номинациях
Артистка рассказала о конфликтах в семье
Сбылось страшное пророчество
В конфликт вмешалась звезда шоу "Дом-2"
Участница возмутила граждан Незалежной