Народ собирает деньги: восьмилетнему ребенку требуется помощь

Срочно нужна помощь ребенку. Али Руфетович Беков, 8 лет. У ребенка диагностирована Д-з В-лимфобластная лимфома/лейкоз. Сейчас он экстренно госпитализирован. Али нужно стабилизировать, чтобы он продолжил лечение в Израиле. У мальчика третий рецидив.

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