Народ собирает деньги: восьмилетнему ребенку требуется помощь
Родители просят о помощи. Из письма мамы Али: "С момента диагностирования заболевания (октябрь 2015 года) велась терапия. Продолжалась до ноября 2017 года, по окончании которой через месяц случился рецидив.
По результатам обследования, в феврале 2018 года, был подтвержден ранний комбинированный рецидив с поражением костного мозга. В июне 2018 года была проведена гаплоидентичная трансплантация костного мозга, случился молекулярный рецидив. В ноябре 2018 года проведена CAR-t терапия. На +90 сутки констатирован очередной рецидив. Клиника в Пекине согласилась принять нас на CAR-t терапию, но она прошла неудачно. 26 марта нам ввели клетки CAR-t, но они так и не активировались." Просим откликнуться всех неравнодушных людей.
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