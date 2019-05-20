Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски
Мыть посуду не так уж и сложно. Но убийственно скучно. Как превратить это не слишком вдохновляющее занятие в приятное и веселое? Разбавить рутину капелькой нового Fairy! Революционная формула поглощения жира без труда справляется с любыми загрязнениями. Проведите простой эксперимент и проверьте силу Fairy сами: добавьте каплю Fairy в контейнер, накройте крышкой, встряхнитесь хорошенько – и попрощайтесь с грязью и жиром! Вместо фитнес-зала попробуйте танцы: готовьтесь к лету с удовольствием, а жир на тарелках оставьте Fairy!
Преимущества Fairy:
Тарелки, стаканы, жирные сковородки и кастрюли с подгоревшим донышком – миллионы хозяек по всему миру давно знают и любят Fairy, потому что всего одна его капля отмоет целую гору грязной посуды. А с уникальной новой формулой поглощения жира любимое средство стало еще лучше! Бутылки, вазочки, банки и соусники с узкими горлышками – больше не нужно мучиться с ершиками и неудобными губками, пытаясь просунуть их через узкое горлышко: Fairy легко и быстро удалит жир и другие загрязнения даже с самых сложных поверхностей.
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