Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски

Лето не за горами – пора готовиться к жаркому сезону. Пришло время встряхнуться по полной и избавиться от надоевшего жирка на боках: танцуйте с Fairy. Чистые тарелки и легкость в теле – новый Fairy с формулой поглощения жира отмывает посуду еще эффективнее, не требуя от вас дополнительных усилий. Теперь бороться с жиром – легко.



[i] По сравнению с предыдущей формулой Fairy

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