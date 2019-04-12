Объявлены лауреаты фестиваля Бенуа де ла Данс

На пресс-конференции, которая прошла 11 апреля в Большом театре, организаторы подробно рассказали о Программе гала-концертов и о лауреатах, которые уже известны. Так Приз "За Жизнь в искусстве" присужден члену Французской Академии Изящных Искусств, выдающемуся хореографу, дважды лауреату Бенуа де ла Данс Иржи Килиану. Российско-итальянский Приз Бенуа-Мясин – прима-балерине Гамбургского балета Анне Лаудере. Она примет участие в обоих гала вместе с Эдвином Ревазовым – они исполнят фрагмент из балетов Джона Ноймайера "Проект Бетховен" и "Адажиетто" из 5ой Симфонии Малера. Хореограф Кристал Пайт в 2017 завоевала Бенуа за балет "Канон сезонов", поставленный ею для труппы Парижской оперы. Высокая востребованность, постановки по всему миру мешают ей приехать и получить Приз. За нее его получит Художественный руководитель компании "Хаббард Стрит Данс Чикаго" Глен Эджертон, а Майкл Гросс и Андрью Мердок станцуют дуэт из балета Пайт "Другой ты".

В программу гала включены произведения Хуанхо Аркеса, Септиме Вебре, Кристиана Шпука. Манюэль Легри покажет дуэт из своей версии "Сильвии" Лео Делиба. Шведский хореограф Фредрик Ридман, лишенный возможности станцевать свой "Дуэт с индустриальным роботом", который весит тонну, ставит миниатюру специально для этого гала. Большой театр будет представлен Вячеславом Лопатиным. Парижская Опера – Амандин Альбиссон и Одриком Безаром в последнем па де де из "Дамы с камелиями" Джона Ноймайера. Па де де из первого акта этого балета станцуют премьеры Национального балета Нидерландов Майя Махатели и Константин Аллен. Эшли Баудер из Нью-Йорк Сити балета исполнит с Сетом Орза Свадебное па де де из "Коппелии" Джорджа Баланчина. Элиза Каррильо Кабрера с Иваном Зайцевым выступят в дуэте из "Ромео и Джульетты" Начо Дуато. Юань Юань Тань из Балета Сан-Франциско и Кахо Янагисава из Шведского Королевского балета с партнерами исполнят хореографию Кристофера Уилдона и Уильяма Форсайта. Кубинский танцовщик и хореограф из компании "Мальпасо" Абель Рохо покажет свою миниатюру на музыку "Гносьенны" Эрика Сати. Классику представят в неувядаемом Па де де из "Дон Кихота" Даниэль Камарго и Элиза Баденес, а па де де из "Сильфиды" станцуют премьеры Вашингтонского балета Андиле Ндлову и Ануки Маки.

Гала 22 мая посвящается Году Театра. В нем, наряду с танцовщиками, будут участвовать артисты Театра им. Вахтангова в хореографических сценах из "Пиковой дамы", "Отелло" и "Анны Карениной" в постановке Анжелики Холиной. Прима-балерина Большого театра и лауреат Бенуа де ла Данс Ольга Смирнова с Денисом Савиным покажет мировую премьеру сцены из спектакля "Идиот" также в хореографии Холиной. Лауреат Приза "Бенуа-Мясин" Мария Кочеткова исполнит необычный для себя современный номер "Дегунино"; Даниэль Камарго – миниатюру "Огнедышащий". Мы увидим интересную комбинацию двух дуэтов Орфея и Эвридики, перетекающих один в другой, поставленных Джоном Ноймайером в разные годы. Их исполнят: Сильвия Аццони, Александр Рябко и премьеры Балета Джоффри – Виктория Джайяни и Темур Сулуашвили. Константин Аллен ставит для себя и Майи Махатели дуэт на музыку Рахманинова. Кристиан Шпук тоже специально для этого вечера ставит номер для премьеров Цюрихского балета Елены Вострониной и Коэна Итчисон-Дюга. И, наконец, Элиза Каррильо Кабрера исполнит с Михаилом Канискиным прелестную миниатюру Уве Шольца "Сотворение".

Информация о Призе:

Международный балетный Приз Бенуа де ла Данс (Benois de la Dansе), известный в мире как "Балетный Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы ее художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звезд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры".

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу "Культурное наследие России".

В 2009 проект "Бенуа де ла Данс" получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 26 лет своего существования Приз Бенуа де ла Данс вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлевском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект, расширившийся до рамок Фестиваля мирового балета, снова вернулся на сцену Большого театра России.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передается в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.