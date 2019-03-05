МКБ занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes
Forbes и Statista в ходе подготовки рейтинга опросили более
40 тысяч человек из 23 стран. Респондентам предложили оценить банки по ряду
критериев.
Помимо прочего, участникам опроса предлагалось оценить банки на предмет благонадежности, проранжировать их по качеству клиентского сервиса, финансового консультирования, цифровых услуг и общего удовлетворения работой учреждения.
Издание Forbes регулярно включает Московский кредитный банк в собственные рейтинги. Так, в августе прошлого года МКБ стал единственной российской компаний в перечне 250 лидеров роста (Growth Champions). Спустя несколько месяцев МКБ занял вторую строчку среди компаний финансового сектора в рейтинге 200 крупнейших частных организаций из России.
Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, он был основан в 1992 году. МКБ предлагает услуги для юридических и физических лиц. Организация стабильно входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций.
В соответствии с рэнкингом ИНТЕРФАКС-100, на конец третьего квартала прошлого года входит в ТОП-3 частных банков по объему активов. Также Московский кредитный банк входит в восьмерку крупнейших отечественных банков по объему привлечения вкладов по версии Коммерсант.
МКБ был основан в 1992 году. Сейчас более половины акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные – миноритарным акционерам.
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