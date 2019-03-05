МКБ занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Вторник 5 марта
Лента новостей
14:22
Милявская похвасталась постройневшей фигурой
14:19
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
14:15
"Я больше не могу": ведущая Зейналова пришла попрощаться
14:06
Есть пострадавшие: в Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС
13:56
Что нельзя дарить женщинам на 8 марта
13:52
Под Москвой двое мужчин устроили наркопритон
13:47
"Почему именно Гуф?": замужнюю Водонаеву уличили в новом романе
13:41
Британская Telegraph опубликовала псевдорасследование о ЧВК Вагнера
13:41
На грани выживания: дочь и внучка лидера "Кар-Мэн" прозябают в нищете
13:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года
13:34
Объявлено о ракетном ударе Украины по Крыму
13:23
Законопроект о цифровых правах прошел второе чтение в Думе
13:18
Люди всполошились от предложения плюнуть в лицо Задорнову
12:35
"Один шаг до анорексии": иссохшая Бузова ужаснула народ
12:25
Медведев начал рыть могилу для Порошенко
12:18
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
12:15
Смерть добила загнанного в угол Пельша
12:09
Главные ТВ-премьеры весны
12:02
"Я заморозила": Арбенина высказалась о рождении третьего ребенка
12:02
"Танцующая матка" Малышевой восхитила Милонова
11:57
В аэропорту Петербурга произошло ЧП
11:49
Депутаты почтили память Жореса Алферова минутой молчания
11:34
Как выбрать цветы к 8 марта
11:32
"Становится противно": Буланова объяснила радикальное решение Лорак
11:31
Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)
11:29
Беременная звезда Голливуда экстренно госпитализирована
11:14
Паникующему из-за провала Порошенко поставили страшный диагноз
11:04
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
11:00
В Казани загорелся огромный склад
11:00
Дана Борисова отправила дочь жить на помойку
10:56
Дума рассмотрит законопроект о повышении пенсий в марте
10:37
"Аж подпрыгнул": принц Гарри потерял лицо во время встречи с ребенком
10:15
Названа причина самоубийства солиста The Prodigy
10:10
Взятый под колпак спецслужбами Зеленский закатил истерику
10:01
"Дело в попе": жена Погребняка ответила на злобную критику
10:00
Песков в реанимации после сложной операции
09:58
Обленившуюся Миддлтон и лживую Маркл взяли под защиту
09:36
"Маленький, теплый комочек": многодетная Кожевникова показала своего малыша
09:08
Преемницу Меркель затравили за шутку о туалетах
08:34
Страдающая слабоумием пенсионерка потерялась и замерзла насмерть
08:19
Отец раскрыл врожденную болезнь Децла
08:13
Лорак взбесила украинцев цветущим видом
08:10
Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
07:54
Неуравновешенную звезду "Дома-2" гонят с проекта (видео)
07:15
Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина
05:10
Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
03:17
На распоясавшегося Шнурова нашли управу
01:09
Самбурская готовится к рождению ребенка
23:15
"Ничего я ей дарить не буду!": Буйнов высказался о юбилярше Пугачевой
22:04
В Британии готовят похороны Скрипалей
21:55
Депутаты Госдумы простились с Жоресом Алферовым
21:49
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" спасалась от жаждущей крови толпы
21:32
Тяжелобольной Влад Топалов сорвал концерт
21:20
Звезда популярного сериала умерла в больнице
21:13
Как привлечь врачей и учителей на село
21:11
Володин предостерег от вмешательства в дела других стран
20:52
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
20:47
"Прогрессирующая болезнь?": исхудавшая Началова ужаснула странным снимком
20:10
Робби Уильямс впал в депрессию после тяжелой утраты
19:52
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
19:51
В Ижевске женщину с ребенком сбили на тротуаре
19:42
В Татарстане автоматизированный манипулятор убил рабочего
19:30
При пожаре в Нижнем Тагиле пострадал мужчина
19:26
Пожаловавшуюся на "бордовую задницу" Тодоренко заподозрили в беременности
19:17
В Тюмени машина сбила ребенка и скрылась с места ДТП
18:58
Бондарчук заявила о грязных приставаниях известного режиссера
18:53
"ЕР" сомневается в законности строительства завода на Байкале
18:50
В Омске охранник пырнул коллегу ножом в пьяной драке
18:47
"Шизофрения": истерика звезды "Дома-2" шокировала зрителей
18:44
Зеленский влепил смачную пощечину нахалу Порошенко
18:38
Под Нижним Новгородом рабочий умер в железнодорожной цистерне
18:31
В центре Ростова невнимательный водитель сбил невнимательного пешехода
18:26
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
18:25
В Польше разбился истребитель МиГ-29
18:20
В Казани подсудимый сбежал с оглашения приговора
18:14
Блины на Масленицу: как съесть и не потолстеть
18:09
Фадеева жестко подставили на открытии зимней Универсиады
17:33
"Крышу снесло": Малышева удивила поведением в эфире
17:26
В Пензе поймали банду ночных грабителей
17:07
Проект "ПолитСтартап" привлек тысячи молодых россиян
17:04
Муж сбежал от ослепшей "Ранетки" и больного ребенка
16:56
"Единая Россия" помогает водителям-инвалидам
16:56
"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
16:44
Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
16:38
Возле посольства США в Москве грузовик сбил двух женщин
16:32
Дерзкий киллер застрелил замдиректора энергетической компании (видео)
16:28
Эксперты: Децл умер в результате осложнений серьезной болезни
16:12
Скрипалей спрятали за пределами Британии
15:47
Доведенная вопросами о Богомолове Собчак трусливо сбежала
15:45
Володин обсудил отношения России и США с евангелистом Грэмом
15:39
Чиновника "Роскосмоса" затравили за "скотобазу"
15:28
Сталинские замашки: Лукашенко решил подмять под себя Россию
15:16
"Беременная" от Киркорова перед смертью отдала ему самое дорогое
14:54
"Вот козел!" – Дубцова в ярости обрушилась на кровавого убийцу
14:34
Мужа-иностранца Сати Казановой не пустили в Россию
14:28
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 марта 2019 года
14:26
Порошенко после похмелья вышел на люди с бутылкой
14:23
Умер солист легендарной группы The Prodigy
13:49
Осрамившегося Галкина смешали с грязью
13:45
Заклеванный россиянами Виторган разразился отборной бранью
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
Пресс-релизы

МКБ занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes

Фото: mkb.ru
Московский кредитный банк вошел в рейтинг лучших банков мира World's Best Banks 2019, подготовленный влиятельным деловым журналом Forbes и немецким аналитическим агентством Statista. МКБ стал первым среди российских кредитных учреждений. 
поделиться

Forbes и Statista в ходе подготовки рейтинга опросили более 40 тысяч человек из 23 стран. Респондентам предложили оценить банки по ряду критериев.

ПО ТЕМЕ

МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России" займется проектом "Социальное долголетие"

Европейцы активно инвестируют в Московский кредитный банк

Помимо прочего, участникам опроса предлагалось оценить банки на предмет благонадежности, проранжировать их по качеству клиентского сервиса, финансового консультирования, цифровых услуг и общего удовлетворения работой учреждения.

Издание Forbes регулярно включает Московский кредитный банк в собственные рейтинги. Так, в августе прошлого года МКБ стал единственной российской компаний в перечне 250 лидеров роста (Growth Champions). Спустя несколько месяцев МКБ занял вторую строчку среди компаний финансового сектора в рейтинге 200 крупнейших частных организаций из России.

Фото: mkb.ru

Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, он был основан в 1992 году. МКБ предлагает услуги для юридических и физических лиц. Организация стабильно входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций.

В соответствии с рэнкингом ИНТЕРФАКС-100, на конец третьего квартала прошлого года входит в ТОП-3 частных банков по объему активов. Также Московский кредитный банк входит в восьмерку крупнейших отечественных банков по объему привлечения вкладов по версии Коммерсант.

МКБ был основан в 1992 году. Сейчас более половины акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные – миноритарным акционерам. 

5 марта 2019, 13:39
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 марта 2019
просмотры: 123

В Подмосковье пройдет 23-й Российский интернет-форум

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 марта 2019
просмотры: 123

Выставка "Атмосфера творчества" приглашает встретить весну

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 марта 2019
просмотры: 123

Вкусно было всем: в Москве завершился гастрономический фестиваль

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 марта 2019
просмотры: 123

Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 февраля 2019
просмотры: 123

Легендарная группа "Земляне" презентовала сразу два новых клипа

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 февраля 2019
просмотры: 123

10 причин отметить Масленицу в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2019
просмотры: 123

Выпадение волос у женщин: причины и современные методы лечения

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2019
просмотры: 123

Марина Девятова даст юбилейный концерт в Кремле

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2019
просмотры: 123

Классика рока прозвучит в исполнении российской органистки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2019
просмотры: 123

Золотые хиты рока вновь прозвучат в Кремле

567

загрузить ещё

Политика

В Британии готовят похороны Скрипалей
Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина
Сталинские замашки: Лукашенко решил подмять под себя Россию
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги

Шоу-бизнес

Лазарев и Корчевников борются с наркозависимостью
Милявская похвасталась постройневшей фигурой
"Я больше не могу": ведущая Зейналова пришла попрощаться
"Почему именно Гуф?": замужнюю Водонаеву уличили в новом романе

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Политика

Спутавшийся с американцами Лукашенко предал Путина

Батька капитулировал перед Вашингтоном
Шоу-бизнес

Песков в реанимации после сложной операции

О состоянии знаменитости рассказал его представитель
Шоу-бизнес

"Становится противно": Буланова объяснила радикальное решение Лорак

Певица всю вину возложила на мужчину
Шоу-бизнес

"Маленький, теплый комочек": многодетная Кожевникова показала своего малыша

Актриса призналась, что не может с ним расстаться

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги

Спорт

Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы

Регионы

Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru