МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России" займется проектом "Социальное долголетие"

Московский кредитный банк заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России" по Москве. МКБ подключится к реализации проекта "Социальное долголетие", направленного на развитие активности людей старших возрастов, в том числе их вовлечение в творческую и общественную жизнь столицы, а также рост благосостояния и качества жизни пенсионеров.



Также Московский кредитный банк поддержит членов Союза в обучении использования современных банковских технологий, повышении финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров.



По словам председателя "Союза пенсионеров России" по Москве Игоря Корнеева, организация рада приобрести такого партнера как МКБ. "Банк известен своей активной работой по созданию специальных продуктов для пенсионеров Москвы, совмещающих в себе финансовые сервисы с дополнительными социальными возможностями", – отметил он.

К примеру, пенсионерам – держателям карты Московского кредитного банка "Мудрость", доступен сервис поддержки, им начисляются повышенные бонусы и проценты на остаток. "Эта карта будет теперь пропуском в наш Союз. Держатель карты автоматически становится членом "Союза пенсионеров России" по Москве, а карта – его членским билетом", - сказал Корнеев. По его словам, держатель карты может участвовать в мероприятиях, которые проводит организация.

Зампред правления Московского кредитного банка Алексей Косяков отметил, что МКБ стремится содействовать в улучшении качества жизни пенсионеров путем развития предназначенных для них финансовых услуг.

"Поэтому мы с большой готовностью поддерживаем проекты "Союза пенсионеров России" по Москве". – сказал он.

Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как для физических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокие строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций.

По данным рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, на конец третьего квартала 2018 года МКБ входит в Топ-3 частных банков по объему активов и является крупнейшим частным торгуемым банком России. Кроме того, кредитная организация входит в Топ-8 крупнейших отечественных банков по объему привлечения вкладов по версии Коммерсант.

МКБ был основан в 1992 году. Сейчас более половины акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные – миноритарным акционерам.