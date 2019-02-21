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МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России" займется проектом "Социальное долголетие"

Фото: mkb.ru
Московский кредитный банк заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией "Союз пенсионеров России" по Москве. МКБ подключится к реализации проекта "Социальное долголетие", направленного на развитие активности людей старших возрастов, в том числе их вовлечение в творческую и общественную жизнь столицы, а также рост благосостояния и качества жизни пенсионеров. 
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Также Московский кредитный банк поддержит членов Союза в обучении использования современных банковских технологий, повышении финансовой и компьютерной грамотности пенсионеров.

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По словам председателя "Союза пенсионеров России" по Москве Игоря Корнеева, организация рада приобрести такого партнера как МКБ. "Банк известен своей активной работой по созданию специальных продуктов для пенсионеров Москвы, совмещающих в себе финансовые сервисы с дополнительными социальными возможностями", – отметил он.

К примеру, пенсионерам – держателям карты Московского кредитного банка "Мудрость", доступен сервис поддержки, им начисляются повышенные бонусы и проценты на остаток. "Эта карта будет теперь пропуском в наш Союз. Держатель карты автоматически становится членом "Союза пенсионеров России" по Москве, а карта – его членским билетом", - сказал Корнеев. По его словам, держатель карты может участвовать в мероприятиях, которые проводит организация.

Зампред правления Московского кредитного банка Алексей Косяков отметил, что МКБ стремится содействовать в улучшении качества жизни пенсионеров путем развития предназначенных для них финансовых услуг.

"Поэтому мы с большой готовностью поддерживаем проекты "Союза пенсионеров России" по Москве". – сказал он.

Фото: mkb.ru

Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как для физических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокие строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых российских кредитных организаций.

По данным рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, на конец третьего квартала 2018 года МКБ входит в Топ-3 частных банков по объему активов и является крупнейшим частным торгуемым банком России. Кроме того, кредитная организация входит в Топ-8 крупнейших отечественных банков по объему привлечения вкладов по версии Коммерсант.

МКБ был основан в 1992 году. Сейчас более половины акций банка принадлежат Концерну "Россиум", остальные – миноритарным акционерам. 

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