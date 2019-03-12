"Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю историю группы
Песни группы "Мгзавреби" не рождаются просто так, за ними всегда стоят реальные переживания и чувства – любовь, грусть, радость, горе. Эта основа не что иное, как искренность, на которую отзываются сердца слушателей. Каждая песня группы – особенная, но среди пары сотен произведений есть те, которые стали вехами в творчестве и сделали "Мгзавреби" такими, какими их любят в России. Именно они будут сыграны на концерте.
"Этим концертом мы хотим рассказать всю свою историю и поставить точки "геолокации" на все самые важные для нас песни", – говорит фронтмен группы.
Концерт "Geoлокация" неспроста созвучен названию пластинки GEO, которую музыканты презентовали в ноябре. По словам вокалиста группы Гиги Дедаламазишвили, к этому альбому они шли всю жизнь, экспериментируя, добавляя инструменты и новое звучание, поэтому в трек-лист концерта войдет большинство песен с GEO.
Ну и, конечно же, будет много историй – с момента знакомства музыкантов до недавнего аншлагового тура из двадцати городов. Судя по настрою музыкантов, концерт "Geoлокация" станет отчетным во всех смыслах, после чего они начнут новую главу.
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