В Москве пройдет самая беспристрастная премия Top Hit Music Awards

10 апреля 2019 года в Crocus City Hall в Москве состоится VII Церемония награждения Top Hit Music Awards. За премией Top Hit уже закрепилось звание "беспристрастной премии цифр", которая основывается исключительно на статистике и не подлежит оспариванию.





В этот раз на премию Top Hit Music Awards по количеству радиоэфиров номинируются:

Лучшая исполнительница – Ёлка, Полина Гагарина, Loboda, Кристина Орбакайте, Слава

Лучший исполнитель – Валерий Меладзе, Дима Билан, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Макс Барских

Лучшая группа – Градусы, Любэ, Burito, Serebro, Руки Вверх!

Отдельно отмечает объективность премии и обладатель большого количества музыкальных наград Дима Билан:

“За всю мою творческую деятельность меня много раз номинировали как “Лучшего исполнителя”, но встать в эту номинации в премии, которая основана только на фактических данных, особенно приятно”.

Кстати, в этом году отличился и Народный артист России Дмитрий Маликов, который в 2019 году закрепил за собой звание любимца слушателей и ворвался во все радио чарты, за что и будет номинирован как “Радиовозвращение 2019 года”:

“Я всегда понимал – чтобы быть на волне, надо идти в ногу со временем, и следовал такому принципу. Очень рад, что это заметили и оценили. В прошлом году исполнилось 30 лет, как я вышел в первый раз на сцену, и мне приятно, что и сегодня мои песни остаются востребованными среди самой разной аудитории”

Среди номинантов премии по версии YouTube Russia присутствуют Егор Крид, Элджей, Miyagi & Endspiel, Время и Стекло, Matrang, Little Big, Kazka и другие исполнители.

Кстати, в 2019 году повезет и тем, кто столько времени оставался в тени громких имен. После завершения официальной церемонии Top Hit Music Awards состоится профессиональная часть премии, на которой будут названы лучшие рекорд-лейблы, продюсерские центры, авторы песен, хиты которых чаще всего звучали в радиоэфире России и просматривались на YouTube.

А также два выдающихся деятеля, выбранных из числа исполнителей, композиторов, продюсеров и других представителей российского шоу-бизнеса, будут увековечены в Зале славы TopHit. Этой специальной премией уже отмечены 23 музыканта, среди которых Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Земфира, группа “ДДТ” , группа "БИ-2" и Максим Фадеев.

Всего в рамках премии Top Hit Music Awards учреждено более тридцати номинаций для российских и иностранных исполнителей и лейблов. Трансляция церемонии пройдет онлайн на канале YouTube и в социальных сетях. Запись эфира будет показана на ТВ.