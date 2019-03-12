Королевский национальный балет Грузии выступит в Кремле
Королевский национальный балет Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.
Новое шоу "Огонь Грузии" позволит прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. Особенностью шоу является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене. Подарите себе ощущения зажигательного грузинского танца на шоу "Огонь Грузии".
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