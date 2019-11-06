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Что такое технология Gum Guard и почему она обязательно вам нужна

Фото: пресс-служба
Интеллектуальная система комплексного ухода за полостью рта Oral-B GENIUS уже несколько лет держится в топе мастхэвов для здоровой белоснежной улыбки – и не зря. Разработанная в Германии в сотрудничестве со стоматологами, это не просто зубная щетка, а домашняя мини-лаборатория для ухода за полостью рта, основанная на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом через бесплатное приложение для смартфона Oral-B App.  
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Специальная технология определения зоны чистки с использованием фронтальной камеры смартфона и функции распознавания видеоизображения позволяет отслеживать передвижение щетки в полости рта и контролировать весь процесс. Кроме того, Oral-B GENIUS нового поколения получила еще одну уникальную функцию – технологию защиты десен Gum Guard.

Серия Oral-B GENIUS представлена в четырех видах дизайна: черном, белом, Rose Gold и нежном цветочном Orchid Purple.

Технология Gum Guard

Новая революционная технология Gum Guard состоит из трех компонентов: интеллектуальная оценка качества чистки, определение зоны чистки + оценка давления и кровоточивости десен. Это самая совершенная система контроля давления, которая в режиме реального времени показывает пользователю, где именно он нажимает на щетку слишком сильно. Вы видите проблему, которую раньше бы просто не почувствовали и проигнорировали. Gum Guard помогает бороться с причинами многих проблем с деснами, предотвращать кровоточивость и восстанавливать здоровье десен.

Запатентованная круглая насадка

Фирменная "фишка" электрических зубных щеток Oral-B – маленькая круглая насадка, которая позволяет хорошо прочищать в таких местах, где обычная громоздкая головка просто не сможет развернуться. Она легко маневрирует в полости рта, ею удобно чистить даже самые труднодоступные места.

Возвратно-вращательная технология с массажным эффектом

Маленькая круглая головка насадки пульсирует и поворачивается из стороны в сторону. Пульсирующие движения разрыхляют налет, возвратно-вращательные – выметают. При этом создается мягкий массажный эффект, который улучшает микроциркуляцию, помогает предотвращать воспаления и укрепляет общее здоровье зубов и десен.

Фото: пресс-служба

Приложение Oral-B App

Через приложение можно настроить интерфейс и функциональные параметры щетки. Здесь вы можете вести личный стоматологический дневник под руководством своего врача: создайте профиль и получайте индивидуальные задачи по уходу. Приложение поможет установить необходимые настройки таймеров, выбрать нужный режим чистки, правильно подобрать зубную пасту и насадку, повысить качество чистки с помощью системы определения зоны полости рта. Оно будет автоматически вести статистику качества чистки и по вашему указанию отправлять эти данные стоматологу.

Многофункциональная система персонализации SmartRing

Настройте подсветку щетки, выбрав один из 12 вариантов. На ручке щетки расположено светодиодное кольцо, которое загорается красными, желтыми, оранжевыми, зелеными, голубыми, синими, розовыми и фиолетовыми тонами. Помимо декоративной, кольцо SmartRing выполняет и другую функцию: оно работает как визуальный индикатор датчика давления. Если во время чистки щеткой Oral-B GENIUS вы давите на зубы слишком сильно, SmartRing загорится красным, при этом щетка перестает пульсировать, возвратно-вращательные движения замедляются.

Насадки Sensi UltraThin для экстрабережной чистки

Sensi UltraThin – новейшая сменная насадка от Oral-B с щетинками двух типов. В центре чистящей головки находятся стандартные закругленные щетинки, которые эффективно очищают поверхность зуба. Ультратонкие и очень эластичные щетинки расположены по краю головки и служат для качественного и в то же время деликатного очищения участков полости рта, прилегающих к мягким тканям. При этом круглой насадкой чистить гораздо удобней: она охватывает каждый зуб со всех сторон и легко маневрирует в труднодоступных зонах полости рта.

Для детей

Пользоваться электрической зубной щеткой гораздо проще, чем обычной мануальной. При использовании мануальной щетки нужно самостоятельно совершать монотонные чистящие движения рукой – именно это обычно вызывает у детей больше всего затруднений. Детские электрические зубные щетки Oral-B выполняют всю работу сами: вращающаяся насадка очищает зубной налет – от ребенка требуется только передвигать щетку от зуба к зубу. Достаточно приложить ее к зубам с небольшим давлением и не спеша вести ей вдоль зубного ряда, стараясь не упускать из внимания труднодоступные места, и полностью очистить каждый зуб со всех сторон. Кроме того, детские щетки Oral-B максимально эргономичны и учитывают особенности физиологии ребенка. Прежде чем оказаться в руке ребенка, они проходят несколько стадий испытаний на эффективность и безопасность в международном научно-исследовательском центре в Германии.

Фото: пресс-служба

  • Мягкие, укороченные и расщепленные на концах щетинки детской насадки хорошо удаляют налет и абсолютно безопасны для нежных десен маленького ребенка и молочных зубов.
  • Бесплатное обучающее приложение для смартфона Magic Timer от Oral-B и Disney с интерактивными картинками, стикерами, альбомами достижений, наградами и полезными функциями для родителей.
  • Удобная форма ручки и прорезиненные вставки препятствуют выскальзыванию при намокании.

Инновационная геймифицированная система обучения чистке, разработанная совместно с европейскими экспертами в области детской психологии и физиологии.

3+ Oral-B Mickey Kids – модель со встроенным музыкальным таймером, который через 2 минуты чистки проигрывает одну из 16 веселых мелодий, рассчитанная на детей самого младшего возраста. Ребенок привыкает слышать музыку в конце чистки и продолжает чистить зубы достаточно долго. Насадка щетки совершает до 5 600 возвратно-вращательных движений в минуту (без пульсации).

Oral-B Stages Power "Холодное сердце", "Тачки", "Звездные войны", "Суперсемейка" – модели без встроенного музыкального таймера для детей постарше, которые уже разбираются в гаджетах и по достоинству оценят приложение Magic Timer. Насадка щетки совершает до 7 000 возвратно-вращательных движений в минуту (без пульсации).

6+ Детские электрические зубные щетки Oral-B Junior Green сочетают все преимущества возвратно-вращательной технологии Oral-B (возвратно-вращательные движения + пульсация) и последние разработки психологов и педиатров в области геймификации.

Как правильно чистить зубы электрическими зубными щетками

Шаг 1. Ополосните насадку щетки, нанесите небольшое количество пасты (размером с горошину). Включайте зубную щетку только после того, как поднесете ее к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты.

Шаг 2. Чтобы очистить наружные поверхности зубов, расположите щетку под углом 45 градусов к линии десны и медленно ее перемещайте. Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд.

Шаг 3. Плавно перемещайте щетку от одного зуба к другому по внутренним поверхностям зубов. Задержитесь у нижних резцов: здесь часто образуется зубной камень.

Шаг 4. Жевательные поверхности очищайте медленно, слегка прижимая головку щетки к зубам. Уделяйте несколько секунд каждому зубу.

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