Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока

Это не просто необычный театральный проект. "Моби Дик" дает начало новому жанру зрелищной культуры – "рок-поэме". Масштабное театрально-музыкальное шоу с "живым" участием российской группы "Театр Теней" объединит драматический театр, рок-музыку, перформанс, современную хореографию и видео-арт. До нас на театральной сцене этого не делал никто!

Специально для "Моби Дика" написаны 23 авторские рок-баллады. Рок-группа, хор, балет, трюковые и драматические актеры все вместе представят незабываемое шоу, в котором зрители увидят гигантский парусный корабль, окунутся в атмосферу и реалии настоящего морского дела, станут свидетелями и участниками захватывающего приключения. Мы проведем зрителя по ключевым событиям захватывающей погони команды китобойного судна "Пекод" и капитана Ахава за белым китом-убийцей по имени Моби Дик.

Бытовой реализм матросской жизни (актеры ставят и убирают паруса, работают веслами, управляются с корабельным такелажем и оснасткой) сочетается с возвышенным и поэтичным существованием танцовщиц, работающих в жанре contemporary dance и физического театра. Музыка, драматическое и физическое действие, танец, декорации, визуальный ряд и спецэффекты, все это сливается в беспрерывный "видеоклип", который "монтируется" здесь и сейчас на глазах у публики.

А в конце спектакля огромный мультимедийный океан накрывает зрительный зал, и финальная баллада рок-поэмы звучит гимном вечной, непобедимой жизни, высшей поэзией о мечте, о схватке человека со стихией в его гибельной слепоте: океан с китами-убийцами не снаружи – океан внутри.

Рок-поэма "Моби Дик" станет вторым проектом компании "Театральное дело" на пути создания нового для России направления – профессионального рок-театра, где главная роль в театральных спектаклях отведена лучшим российским рок-группам. Выпущенный нами в 2012 году и с успехом идущий на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга рок-мюзикл "Тодд" с участием группы "Король и Шут" доказал широкую востребованность такого неожиданного, на первый взгляд, сочетания: классической рок-культуры и классического театра.

Своим спектаклем мы не только хотим развлечь публику, вместе с ней окунуться в океан страстей. "Моби Дик" поднимает очень серьезные темы отношения человека к окружающему миру и о его месте в этом мире.

Неслучайно Генеральным партнером проекта является WWF (Всемирный фонд дикой природы). А премьера рок-поэмы "Моби Дик" пройдет в рамках Всемирного дня китов и дельфинов, который отмечается 19 февраля.