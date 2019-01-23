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В Москве впервые устроят общегородской День студента

Фото: mos.ru
Принять участие в рэп-баттле, проявить себя в турнире по киберспорту, сойтись в интеллектуальной битве, встретиться со своими кумирами – первый общегородской "Московский День студента" обещает быть незабываемым.
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Как сообщает пресс-служба городского Комитета общественных связей и молодежной политики, 25 января с утра и до вечера на 32 городских площадках каждый учащийся столичных вузов сможет найти занятие по душе, и это не удивительно: почти все праздничные мероприятия придумали и выбрали сами студенты.

"В этом году мы с коллегами из разных вузов столицы и студенческих сообществ собрались вместе еще в конце декабря и разработали дорожную карту мероприятий, которую предложили городу для реализации. Нас во многом поддержали и 25 января ребят ждет целая плеяда площадок, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Программа Дня студента получилась яркой, масштабной и по-настоящему молодежной. Москва идет навстречу студентам и это очень здорово", – поделился ожиданиями Давид Арутюнян, основатель и руководитель студенческого движения "Студенты Москвы".

В списке адресов проведения праздника – московские вузы, Ресурсный центр НКО, Лекторий Музея Москвы, городские катки, спорткомплексы и другие площадки.

В Ресурсном центре НКО в 14:00, стартует московский студенческий турнир "IQ гонка". В борьбе умов сойдутся вузовские команды столицы. Игра пройдет по уникальной спортивной системе, которая позволит всем участникам проявить свои знания и одновременно побороться за титул лучшей интеллектуальной студенческой команды Москвы. Зарегистрироваться для участия можно, пройдя по ссылке.

Здесь же, в Ресурсном центре НКО, в 19.00 состоится студенческий StandUp – это площадка для творческих и талантливых ребят, которые уже освоили этот популярный среди молодежи жанр. Студенты увидят выступления лучших комиков московских университетов. Чтобы поучаствовать, зарегистрируйтесь в группе "Молодежь Москвы".

В 13.00 в Доме Культуры ВДНХ состоится турнир по киберспорту. Участником открытых соревнований по настольной версии UFC файтинга, а также FIFA 2019, может стать любой игрок, который пройдет предварительную бесплатную онлайн-регистрацию. В программе турнира – показательные поединки от российского победителя международных киберспортивных чемпионатов GoodMax Антона и других звезд индустрии, которые также выступят в роли спикеров и наставников для участников турнира.

В течение всего дня во Дворце спорта "Мегаспорт" (Ходынский бульвар, дом 3) будет проходить форум "Молодой предприниматель Москвы". Он станет итоговым событием проекта "Бизнес уик-энд" для столичных выпускников, студентов колледжей и вузов. Новый образовательный формат призван помочь молодым людям в будущем открыть свое дело. Для участников организуют лекции по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели. Также на этой площадке пройдет концерт с участием таких исполнителей как: 25/17, Тим Белорусских, Моя Мишель, The Hatters и других. 

В 18.00 в Лектории Музея Москвы на Зубовском бульваре сойдутся в схватке участники рэп-баттла "Drop the mic". За звание лучшего артиста уличной сцены поборются воспитанники звукозаписывающих лейблов "Staffka", "СплавСлов" и "Фристайл Мастерская" в возрасте 14-30 лет. В качестве звездных наставников выступят наиболее яркие представители направления new school: Miidas, Сергей Сесарев, Alexandra Abrameytseva, Tabunatabu.

В Городском центре профессионального и карьерного развития (Таганская 40-42) гостей ждут сразу три увлекательные программы. С 15.00 до 21.00 здесь будут отмечать "День рождения Первого студенческого агентства": для представителей студенческих СМИ организуют медиа-квест, гости из Союза журналистов России, представители телевизионных каналов и московских изданий наградят лучших молодых журналистов, а в 19.00 ведущий телеканала "Россия-1" Максим Мовчан и ведущая телеканала "Москва-24" Татьяна Сальникова проведут здесь лекцию "Тележурналист 2.0" и мастер-класс, в рамках которого можно будет узнать, как правильно держаться в кадре и даже попробовать почитать новости в паре с телезвездами! Также в Центре Развития, на площадке "Гайд-парк" с 18.00 до 21.00 пройдут дебаты: к примеру, здесь обсудят темы неформального образования и карьерных перспектив молодых специалистов в России и за рубежом. И в это же время, в рамках воркшопа "Просто о сложном" все желающие смогут познакомиться с понятием "нейроинтерфейс" и узнать о современных тенденциях исследований мозга. Вход на эти мероприятия – свободный для всех студентов!

На площадке Цифрового делового пространства по адресу ул. Покровка, 47 с 17:00 до 20:00 пройдет закрытый предпоказ фильма "Трудности выживния" режиссера Евгения Торреса. Главная героиня комедии, молодой журналист, в поисках сенсации отправляется на юг России, где на необитаемом острове живет некий загадочный отшельник. Добравшись до места, она сталкивается с жутким штормом, грандиозным обманом, человеческими пороками и прочими трудностями выживания в дикой среде, которые помогут ей понять саму себя и узнать, что такое настоящая любовь. Пригласительные билеты доступны по ссылке.

Кроме того, в этот день студентов ждут встречи со знаменитостями, спортивные занятия, экскурсии и множество других развлечений. 

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов. 

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