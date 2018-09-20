Что будет на Synergy Global Forum 2018
Что будет на Synergy Global Forum 2018 :
• Уникальный состав спикеров, впервые приезжающих в Россию – лауреат нобелевской премии и мама миллиардера на одной сцене!
• Колоссальный опыт и советы от крупнейших бизнес-экспертов и ученых – экстракт знаний и результатов многолетних трудов
• Мощный заряд энергии и мотивации на целый год
• Возможность приобщиться к кругу звезд и наиболее влиятельных людей России, СНГ и Европы.
Среди спикеров :
• Мэй Маск – успешная модель, диетолог и мама Илона Маска, которая расскажет о том, как вырастить сына-миллиардера.
• Манфред Кетс де Вриес – эксперт в области лидерства, психоаналитик, ученый-экономист
• Малкольм Гладуэлл – автор бестселлеров “Гении и аутсайдеры”, “Озарение” и “Переломный момент”
• Даниэл Канеман – лауреат нобелевской премии по экономике, основоположник поведенческой экономической теории
• Венди Сузуки – нейробиолог, эксперт по влиянию физических упражнений на мозг.
Обращаем ваше внимание, что по мере приближения начала форума цены на все категории будут расти – спешите забронировать место по самой выгодной цене уже сейчас.
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