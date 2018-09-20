На Арбате пройдет первое научно-литературное шоу

С помощью науки организаторы мероприятия воспроизведут фрагменты из “Гарри Поттера” и “Старика Хоттабыча”, а также многих других произведений, угадать которые предстоит гостям фестиваля.
Вас ждут молнии посреди ясного неба, облака с жидким азотом, синее пламя, самый большой в мире шаромет и многое другое.
Фестиваль“Букинист” продлится до 21 октября. Приходите на Новый Арбат знакомиться с букинистическими раритетами и книжными новинками, участвовать в бесплатных мастер-классах и смотреть спектакли.
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