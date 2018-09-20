На Арбате пройдет первое научно-литературное шоу

20 сентября в 13.00 московский городской книжный фестиваль “Букинист” приглашает школьников и их родителей на первое научно-литературное шоу, которое пройдет на Новом Арбате. Именно эта улица сейчас – главный адрес для всех любителей книг и чтения. Специально для них молодые ученые продемонстрируют зрелищные опыты, которые станут иллюстрацией к тому или иному литературному произведению. Шоу пройдет на сцене возле дома 21.

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