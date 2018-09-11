В Крокусе состоится юбилейный концерт легендарной группы A’STUDIO

“Powered by Music“ – это особая энергия, которой группа с тридцатилетней историей поделится со своими поклонниками. Выступление будет сопровождаться уникальным мультимедийным шоу, которое создано специально к юбилею.

Название “Powered by Music“ родилось не случайно. На сцене Crocus City Hall музыка объединит главные стихии планеты. Зритель не только увидит, но и на себе почувствует силу огня, воды, ветра и солнца. Все это будет благодаря применению новейших форм сценографии и интерактивных технологий. Зрители, наряду с артистами и танцорами, станут участниками шоу.

"На концерте мы, естественно, исполним наши хиты, порадуем зрителей новыми песнями, а также покажем специальный номер, посвященный памяти музыкантов, с которыми мы прожили счастливые и незабываемые мгновения нашей жизни на сцене", – рассказывает основатель группы Байгали Серкебаев.

Такого масштабного шоу в истории группы A'STUDIO еще не было, мы шли к этому тридцать лет!