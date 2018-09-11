Какие роли играют люди

"То, что мы когда-то на себя примерили, в нас и осталось!". Социальные роли – это как вещи в Гардеробе нашей жизни. Есть вещи любимые, которые, как говорится, и в пир, и в мир. Есть те, которые нам навязаны и мы чувствуем себя в них не комфортно и понимаем, что они нам совсем не идут. Но требования социума таковы, что нам приходится их "носить".



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