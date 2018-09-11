Какие роли играют люди
О каких-то ролях, примерив их однажды, мы попросту забыли. А потом, случайно наткнувшись на них в дальнем углу шкафа, под кипой других вещей, восклицали: "О, чудо! Ведь это именно то, что мне сейчас нужно" и "Как Я могла забыть об этом?". Конечно, есть и роли, примерив которые, мы прячем их глубоко в чулан своей теневой стороны и говорим: нет, я больше никогда в жизни такого не хочу и даже не буду пробовать это повторить. А есть то, что мы и вовсе вытесняем, как бы выбрасываем, со словами "это не про меня!".
Известный психолог Ирина Богачек напоминает, что в других людях нам не нравится и раздражает именно то, что есть в нашей собственной теневой стороне. Поэтому, на своем авторском мастер-классе эксперт предлагает женщинам рассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Психолог предупреждает, что гостей могут ожидать сюрпризы и откровения. Но генеральную уборку делать иногда все же нужно, считает Богачек. И предлагает расчистить свое пространство для новых вещей и новых социальных ролей.
Мастер-класс Ирины Богачек пройдет 17 сентября 2018 года в 19:00 в шоу-руме Amoralle на Ленинском проспекте, 105 к.1.
Стоимость участия – 3000 рублей. Раздаточный материал и методички предоставляются всем участникам. Правильное настроение создадут шампанское и закуски.
Что нужно сделать кандидату
Актриса призналась, что ей не пришлось приспосабливаться
Андрей Наумов и Жан-Мишель высказались о своем уходе
Режиссер был госпитализирован
Астролог из "Давай поженимся" оказалась в больнице