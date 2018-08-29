В столице прошел Moscow Drone Festival

26 августа в Москве прошел крупнейший в России фестиваль дронов Moscow Drone Festival. Мероприятие, организованное Drone Sports Global под эгидой общества "Трудовые резервы" при поддержке Госкорпорации РОСТЕХ и Департамента спорта и туризма города Москвы, собрало в "Лужниках" звезд мирового дрон-рейсинга, сотни начинающих пилотов и несколько тысяч зрителей.

Кульминацией Moscow Drone Festival стала гонка с беспрецедентным призовым фондом – 2,5 млн рублей. Специально для нее на территории "Лужников" была возведена уникальная по своим масштабам и сложности трасса, отвечающая как величине спортивный площадки, так и требованиям комфорта пилотов и безопасности зрителей. В 14-часовой гонке приняли участие 30 рейсеров из России, Великобритании, Германии, Франции, США, Южной Кореи и других стран. Победителем захватывающего спортивного соревнования стал Томас Питерсон (Латвия). Второе и третье место завоевали россияне Платон Максимов и Владимир Иванов. Всего было разыграно рекордное количество призовых мест – 8. Самый юный рейсер, 10-летний Павел Хромов, за упорство и волю к победе был удостоен приза зрительских симпатий и получил в подарок настоящий гоночный дрон.

Для гостей Moscow Drone Festival работал симулятор, где любой желающий мог научиться управлять гоночным дроном. Пройдя симулятор, новички-пилоты, среди которых были и дети с ограниченными возможностями здоровья, пробовали свои силы в реальном управлении дроном в специальной зоне – учебной трассе, огороженной защитной сеткой. Зрители, которые пока не решились примерить роль пилота, могли почувствовать себя настоящими рейсерами с помощью VR-очков.

"Moscow Drone Festival – уникальное событие для российского дрон-рейсинга, по масштабу и интересу аудитории сравнимое с Paris Drone Festival, Drone Prix Munich и World Drone Prix Dubai. Это настоящий городской праздник, направленный на популяризацию этого вида спорта и развитие дрон-рейсинг-сообщества в России. Более того, по окончании фестиваля работа в этом направлении продолжится: в сотрудничестве с Drone Sports Global осенью будет открыта школа, где можно будет пройти недельный или двухнедельный курс моделирования, сборки и пилотирования дронов", – комментирует Илья Галаев, Президент Общества "Трудовые резервы".



