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Фестиваль "Московское небо" прошел в Балашихе

Фото: Пресс-служба
25 и 26 августа на аэродроме "Черное ДОСААФ" состоялся масштабный праздник воздухоплавания и музыки "Московское небо". За два дня на Фестивале побывало более 10 000 человек.  
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Фестиваль также посетил Глава Городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Среди гостей был известный космонавт Герой России и Советского Союза, руководитель Федерации самолетного спорта Сергей Крикалев, за плечами которого шесть полетов на МКС, сложнейшие эксперименты – в том числе в открытом космосе. Сергей Крикалев долгое время считался рекордсменом по количеству дней, проведенных на орбите.

На фестивале работало одновременно несколько площадок, в рамках которых прошли  гонки планеров, воздушные бои, лекции и мастер-классы от профессиональных пилотов и авиа-моделистов.

Фото: Пресс-служба

Одним из самых зрелищных мест фестиваля стала проходящая через сцену уникальная трасса соревнований по дрон-рейсингу Moscow Sky Drone Racing. В ней приняли участие самые быстрые гонщики со всего мира, 16 лучших пилотов из Новой Зеландии, Южной Кореи, Швейцарии, Чехии и России, сразились за первенство в международной гонке. Победителем Moscow Sky Drone Racing стал Платон Максимов – 16-летний пилот дронов из Москвы, который на данный момент занимает 3 место во всемирном рейтинге пилотов дронов.

Одним из ярчайших элементов программы "Московского неба" стал фристайл на вертолете от Абсолютного Чемпиона мира по вертолетному спорту Максима Сотникова.

Фото: Пресс-служба

В режиме нон-стоп на кордодроме спортсмены участвовали в ярких воздушных боях. К каждому самолету были привязаны ленты, которые пилоты пытались сбить. Во время полетов модели двигались настолько быстро, что сам самолет зрителями не всегда удавалось разглядеть.

Рядом на взлетно-посадочной полосе проходило одно из самых зрелищных шоу фестиваля – радиоуправляемый пилотаж от команды Rusjet, где на протяжении двух дней действующие Чемпионы мира показывали свое уникальное мастерство.

Точные копии легендарных самолетов исполняли фигуры высшего пилотажа в небе: "бочку", "полет на ноже".  Авиамоделист Алексей Сидоров, автор точной копии самолета Як-130, рассказал, чтобы создать ее, нужно было повторить все детали и выбрать правильный масштаб. "То есть, если брать огромный боинг и сделать его размером два метра, на нем ничего не будет видно и сделать это будет просто невозможно. А на модель такого масштаба, как копия ЯК-130, все это вполне реализуемо".

Фото: Пресс-служба

Полеты и авиа-выступления проходили под живую музыку российских исполнителей. В первый день под "московским небом" прозвучали песни группы "Аффинаж" и Сергея Трофимова. Завершился фестиваль под музыку "Чайф".

"Первый фестиваль прошел в 2014 году при поддержке Министерства культуры города Москвы. Мы готовились три года, думали, как его возобновить. С нами связывалось огромное количество пилотов, просило повторить фестиваль еще раз. Просто посетители писали письма, просили. Но в связи с нашей занятостью в большом количестве летних проектов, наша команда еще делает международный фестиваль "Дикая мята" в начале июня, к которому мы готовимся полгода,  было непросто за два месяца сделать ещё один полноформатный фестиваль. Но в этом году мы взяли себя в руки и решили, что все-таки надо запускаться. И мы это сделали! Теперь уже с уверенностью можно сказать, что фестиваль "Московское небо" станет ежегодным. Совсем скоро мы объявим даты 2019 года", -  сказал продюсер события Адриан Хмельницкий.

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