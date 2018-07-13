Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ

Новая экспозиция в павильоне №16 "Гидрометеорология" на ВДНХ "Курортная мода" будет посвящена пляжному костюму ХХ века. Эта выставка продолжит цикл проектов, организованных совместно с Фондом Александра Васильева. Выставка покажет развитие купального костюма. Посетители оценят, был ли выбор курортного гардероба продиктован личными привычками и вкусом отдыхающих, или они следовали текущей моде.

В экспозиции будут представлены предметы пляжной одежды прошлого столетия: трикотажные шерстяные купальники, которые носили как женщины, так и мужчины, пляжные костюмы 1920-х годов, первые раздельные купальники 1930-х годов, ранние купальные шорты и бермуды, вошедшие в моду под американским влиянием. Посетители также увидят, каким было первое бикини, революционные мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, которые носили хиппи, резиновые купальные шапочки, солнечные очки, пляжные зонтики и многое другое.

Александр Васильев – историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, писатель и публицист, лектор, телеведущий, почётный член Российской академии художеств.

Куратор выставки – известный российский модельер Кирилл Гасилин. Творческий союз Александра Васильева и Кирилла Гасилина возник почти полтора десятилетия назад, когда в 2004 году Кирилл подготовил выставку костюмов разных эпох из коллекции Александра Васильева в Стамбуле. С тех пор в их архиве множество реализованных совместных проектов.

Выставка "Курортная мода" будет дополнена уникальными фотографиями, журналами мод, эскизами летних платьев и старинными открытками с видами курортов.

О выставке:

Даты проведения: 1 августа – 4 ноября 2018.

Место проведения: павильон №16 "Гидрометеорология", ВДНХ, Москва.



Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме понедельника).

Стоимость: взрослые – 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры – 100 рублей.

Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.