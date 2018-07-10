В Москве откроется первая в России выставка Instagram-снимков

В Гранатном дворе открывается фото-проект "INSTAYARD: X, Y, Z". Это первая в России офлайн-выставка Instagram-снимков, которая демонстрирует сменяемость и отличия друг от друга поколений "икс", "игрек" и "зет". На выставке будут представлены фотографии популярных в социальных медиа российских лидеров мнений.



Выставка фотографий "INSTAYARD: X, Y, Z", позволяющая увидеть мир глазами трех поколений, открывается 18 июля в Гранатном дворе. До конца лета можно будет увидеть лучшие фотографии актуальных и популярных в социальных медиа российских инфлюенсеров. Проект представляет собой первую в России офлайн-выставку Instagram-снимков, которая демонстрирует сменяемость и отличия друг от друга поколений "икс", "игрек" и "зет".



"Сегодня в эпоху информационного потопа каждый человек решает, что читать, на кого смотреть и какой информацией загружать свою голову, – говорит автор проекта и директор выставочного пространства Гранатный Двор Андрей Куницын. – Проект "Instayard: X, Y, Z" демонстрирует, прежде всего, то, как популярные блогеры-миллионники разных поколений, ставшие новым источником информации, видят и транслируют свой мир в социальных медиа. Проект собрал на одной оффлайн-площадке известных инстаблогеров трех поколений – "иксы", "игреки" и "зеты", и все они – зеркало, отражающее мир таким, каким они его видят".

На выставке в Гранатном Дворе представлены лучшие снимки из популярных Instagram-аккаунтов с общей аудиторией 30 миллионов подписчиков. Выставку лично посетят авторы снимков – это более 50 известных блогеров, среди которых такие лидеры мнений, как Диана Коркунова (@diana_korkunova), Мария Ивакова (@maria_ivakova), Олег Крикет (@olegcricket), Мари Сенн (@marysenn), Дмитрий Ермузевич (@dimaermuzevich), Кристина Макеева (@hobopeeba). Посетителям будет предоставлена возможность выбрать лучшую фотографию выставки, узнать об эволюции блогинга, выступить в качестве жюри на битве блогеров, посетить воркшопы по ведению instagram и встретиться лично с самыми успешными lifestyle, fashion и travel блогерами.