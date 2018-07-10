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Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба
С 3 по 5 августа в парке "Красная Пресня" пройдет Третий Фестиваль Индонезии в Москве, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 2 августа, в здании Всемирного Торгового Центра, расположенного рядом с парком "Красная Пресня", состоится Второй Российско-Индонезийский Бизнес-Форум. 
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В этом году фестиваль ожидает рекордное количество гостей из Индонезии – его планируют посетить уже более 1000 представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе губернаторы и главы городов/районов, а также предприниматели и артисты, которые привезут на фестиваль экзотические товары и невероятные по красочности шоу-представления.

Запланированы официальные визиты высоких гостей. Фестиваль Индонезии и Российско-Индонезийский Бизнес-Форум планируют посетить Министр туризма Республики Индонезия Ариф Яхья, Министр-координатор по вопросам развития человеческого потенциала и культуры Республики Индонезия Пуан Махарани, а также Министр промышленности Республики Индонезия.

Фото: Пресс-служба

Индонезия – красивейший уголок планеты,  страна тысяч островов, и путешествие туда -  всегда захватывающее и удивительное приключение, полное ярких впечатлений и открытий. Здесь есть красивая природа, грозные вулканы и дремучие джунгли, древние храмы, чайные и кофейные плантации, музеи, галереи современного искусства и крошечные острова, населенные близкими к первобытным людям племенами, здесь есть даже остров с драконами. Разнообразие традиций и культуры ежегодно привлекает  сюда сотни тысяч путешественников со всего мира. Индонезия находится на 4-м месте в мире по количеству жителей, представляющих более 700 народностей.

Фестиваль Индонезии познакомит москвичей  с этой многогранной и  экзотической страной. На три дня парк "Красная Пресня" превратится в красочную Индонезию. Переезд из сада "Эрмитаж" в парк на Красной Пресне обозначает важный момент развития  и роста фестиваля. В этом году Фестиваль Индонезии представят еще больше тематических площадок. Впервые на фестивале будет представлен Музей индонезийского искусства, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты – артефакты индонезийской истории, настоящие произведения искусства – картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии, которые до этого ни разу не были представлены широкой публике.

Фото: Пресс-служба

Еще одним новым пунктом программы станет Морская зона. В Индонезии прекрасно развито авиасообщение между островами, но путешествие может стать куда более приятным, если выбрать морской транспорт. В Морской зоне гости смогут принять участие в захватывающей регате на радиоуправляемых мини-яхтах и выиграть сертификаты на обучение яхтингу или прогулку на яхте. Для тех, кто жаждет настоящей стихии, по водным каналам парка будут плавать парусники – можно будет и просто покататься, и пройти экспресс-курс обучения азам управления парусной лодкой. Здесь же будет установлен 15-ти метровый бассейн для занятия серфингом и 7-ми метровый погружной бассейн для обучения дайвингу.

На площадках фестиваля пройдут представления кукольного театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождении традиционного индонезийского оркестра "Гамелан" и потрясающие по красоте и колориту выступления артистов из различных уголков Индонезии, которые можно будет увидеть на четырех сценах фестиваля – Главной, Бали, Джакарты и Ачех, и Северного Сулавеси.

Фото: Пресс-служба

Гости смогут посетить Индонезийский маркет и приобрести  аутентичные товары, продукты и сувениры, которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, а также научиться делать настоящий индонезийский батик и даже принять участие в символической свадебной церемонии на берегу реки в фантастически красивых декорациях, облачившись в традиционные наряды.

Одной из главных интриг фестиваля станет Супер-Квест – пройти его до конца означает получить возможность выиграть ценные призы от партнеров фестиваля, в том числе 100 ваучеров на проживание в лучших отелях  Индонезии!

Из Индонезии на фестиваль приедут модные дизайнеры, их впечатляющие работы можно будет увидеть на fashion-показах.

Одной из самых ожидаемых зон фестиваля станет индонезийская гастрономия. В Москве пока нет ресторанов настоящей индонезийской кухни.  Поэтому на фестивале будет уникальная возможность с ней познакомиться. Готовить для гостей будут индонезийские и российские шеф-повара, а также  участницы индонезийской женской ассоциации при Посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которые живут и работают в Москве. Гости фестиваля смогут не просто продегустировать аутентичные блюда, но и научиться их готовить на кулинарных мастер-классах.

Фото: Пресс-служба

Помимо этого, гостей ждет йога,  индонезийский массаж и аюрведа, уроки танцев, школа индонезийского языка, лекторий с необычными спикерами и даже мистическая зона предсказаний. Для детей будут работать интерактивные и анимационные площадки. В павильоне Министерства по туризму Индонезии и на Travel-Маркете можно будет спланировать свое путешествие в Индонезию. И это далеко не все.

Официальное открытие фестиваля состоится 3 августа в 15:00. Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь г-н М. Вахид Суприяди вместе с почетными гостями дадут официальный старт мероприятию.

Первые два  Фестиваля Индонезии с огромным успехом прошли в саду "Эрмитаж" в Москве в августе 2016 и 2017 годов. Их посетило более 160 000 человек. В этом году на фестивале ожидается более 120 000 гостей.

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