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Пресс-релизы

Этап Кубка мира по вертолетным гонкам прошел в Подмосковье

Фото: Пресс-служба
В минувшие выходные на аэродроме Конаково завершился стартовый этап Кубка мира по вертолетным гонкам в дисциплинах "Слалом" и "Развозка грузов". Несмотря на непогоду первого дня, соревнования не просто не были отменены, но и стали особенно зрелищными –моросящий дождь и ветер только добавили азарта соревнованиям, борьба разгорелась нешуточная, и не обошлось без сюрпризов: в этом году фавориты уступили место более дерзким экипажам. Тем более в нынешнем сезоне в связи с изменившимися правилами результаты полётов идут в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов – "Masters" и "General". Таким образом, в каждом классе была определена своя тройка победителей. 
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В классе General в этом году интернациональный пьедестал. В дисциплине “Развозка грузов” в напряженных состязаниях за третье место польскому экипажу Марчину и Михалю Шамборски (Польша) удалось вырвать победу у Сергея Тупикова и Алексея Пинтелина (Россия). Второе место у Николая Дерегуса и Александра Довженко из Украины, лидерами стали россияне: пилот Александр Сотников, выступающий в экипаже с Евгенией Замула, одной из немногих женщин-операторов, которая демонстрирует столь высокие спортивные результаты. Все с большим интересом наблюдали за успехами еще одной девушки – польской лётчицы Марии Мущ, которая к 23 годам уже прочно обосновалась в турнирной таблице мирового кубка. Выступая в паре с Якубом Малецом, она завоевала серебро в "Слаломе", бронза у украинского экипажа Дерегус – Довженко, золото у белорусов Владимира Бугаева и Андрея Рогонова.

Фото: Пресс-служба

По сумме двух дисциплин в классе General по результатам первого этапа Кубка Мира лидируют украинцы Николай Дерегус и Александр Довженко.

Фото: Пресс-служба

В классе Masters в “Развозке грузов” бронзу завоевали Никита Лаптев и Владислав Курс из Беларуси, второе место у российского экипажа Юрий Яблоков и Константин Подойницын, на верхней ступени пьедестала также летчики из России – Андрей Орехов и Вадим Сазонов. В упражнении “Слалом” на третьем месте пилоты самарского ЦСКА Виктор Дегтярь и Пётр Васильев, серебро у белорусов Никиты Лаптева и Владислава Курса, лучшими стали Юрий Яблоков и Константин Подойницын.

Фото: Пресс-служба

Накануне первенства за мировой кубок завершился 53-й Открытый Чемпионат России по вертолетному спорту. Пьедестал в индивидуальном многоборье разделили московские экипажи. На третьем месте Максим Сотников – Олег Пуоджюкас, на втором – Андрей Орехов – Вадим Сазонов, а золото – у Юрия Яблокова и Константина Подойницына, которые также стали триумфаторами этапа Кубка мира в классе Masters.

Фото: Пресс-служба

53-й Открытый Чемпионат России по вертолётному спорту стал одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона. Это своеобразная генеральная репетиция перед 16-м Чемпионатом Мира ФАИ по вертолетному спорту, который состоится в Минске в июле 2018 года. В рамках Кубка мира, помимо российского, запланировано еще 3 этапа, которые пройдут в Великобритании, Польше и Беларуси.

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