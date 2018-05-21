Панк-провокаторы едут в Россию

Rise Against, известные панк-провокаторы возвращаются в Россию с презентацией нового альбома "Wolves", а также самыми известными гимнами.

В течение 19 лет Rise Against остаются верны своим взглядам и несут страстным сердцам свои остросоциальные тексты. Агрессивный и на редкость мелодичный панк, откровенно оппозиционные песни и вечная борьба за справедливость – в этом и заключается миссия, которую непоколебимо несет группа.

В 2017 году Rise Against выпустили восьмую пластинку "Wolves", которая получилась мощной и яростной, в лучших традициях группы. "Я всегда буду против", – именно это слышится между строк на протяжении всех 11 песен.

В июне 2018 года чикагские панк-рокеры, Rise Against, вернутся в Москву и Санкт-Петербург и исполнят свои громогласные хиты для всех тех, кто неравнодушен к судьбе мира и настоящему панку-року.

Концерты:

12 июня – Москва – ГлавClub Green Concert

13 июня – Спб – А2.

