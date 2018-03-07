В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
На Mercedes-Benz Fashion Week Russia впервые покажут коллекции ARUT MSCW, MERÈ, NASTYA NEKRASOVA, Mursak, выпускники REBELSCHOOL и другие.
Советский и российский художник-модельер, живописец и график, педагог, профессор откроет MBFW Russia 10 марта специальным ретроспективным показом в честь своего 80-летия.
В рамках подготовки дорожной карты FashionNet Национальная палата моды и Сколково осенью 2017 года провели первый бизнес-акселератор для молодых дизайнеров — Fashion Futurum Accelerator. Победитель — дизайнер Снежана Падерина — представит свою "мультимедийную" коллекцию на предстоящей в марте Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Снежана интегрировала в свою коллекцию декоративные и функциональные элементы из биоразлагаемого пластика, напечатанные на 3D-принтерах.
Fashion Futurum Accelerator пройдет с 11 по 15 марта — интенсивная образовательная программа для начинающих дизайнеров познакомит их с последними тенденциями модной индустрии. Программа включает в себя мастер-классы международных экспертов, успешных предпринимателей fashion-индустрии, охватывающие такие аспекты как новые технологии, цифровая экономика, финансовые и юридические вопросы, современные инструменты продаж и продвижения.
Сильнейшие проекты программы получат места в 6-месячной акселерационной программе Fashion Futurum, практические занятия и мастер-классы в офисах и на производствах компаний-партнеров, участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре.
MBFW Russia и 3DCap создали первый в России модный "лукбук" в виртуальной и дополненной реальности. Результат совместной работы будет представлен на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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