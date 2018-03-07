В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В ЦВЗ "Манеж" пройдут показы более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, Artem Shumov, Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, IVKA, Julia Dalakian, KETIone, ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. Свои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана.



На Mercedes-Benz Fashion Week Russia впервые покажут коллекции ARUT MSCW, MERÈ, NASTYA NEKRASOVA, Mursak, выпускники REBELSCHOOL и другие.

Советский и российский художник-модельер, живописец и график, педагог, профессор откроет MBFW Russia 10 марта специальным ретроспективным показом в честь своего 80-летия.

В рамках подготовки дорожной карты FashionNet Национальная палата моды и Сколково осенью 2017 года провели первый бизнес-акселератор для молодых дизайнеров — Fashion Futurum Accelerator. Победитель — дизайнер Снежана Падерина — представит свою "мультимедийную" коллекцию на предстоящей в марте Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Снежана интегрировала в свою коллекцию декоративные и функциональные элементы из биоразлагаемого пластика, напечатанные на 3D-принтерах.

Fashion Futurum Accelerator пройдет с 11 по 15 марта — интенсивная образовательная программа для начинающих дизайнеров познакомит их с последними тенденциями модной индустрии. Программа включает в себя мастер-классы международных экспертов, успешных предпринимателей fashion-индустрии, охватывающие такие аспекты как новые технологии, цифровая экономика, финансовые и юридические вопросы, современные инструменты продаж и продвижения.

Сильнейшие проекты программы получат места в 6-месячной акселерационной программе Fashion Futurum, практические занятия и мастер-классы в офисах и на производствах компаний-партнеров, участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре.

MBFW Russia и 3DCap создали первый в России модный "лукбук" в виртуальной и дополненной реальности. Результат совместной работы будет представлен на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.