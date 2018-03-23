"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ

Историк моды и телеведущий Александр Васильев откроет на ВДНХ цикл выставочных проектов. В течение года в павильоне №16 "Гидрометеорология" пройдут три экспозиции, в рамках которых перед зрителями во всем своем многообразии предстанет уникальная коллекция исторического костюма, посвященная ХХ веку: "Весна и мода", "Пляжная мода" и "Гламур 80-х".



26 апреля экспозиционный цикл откроет выставка под названием "Весна и мода. Коллекция из Фонда Александра Васильева". Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет – под аккомпанемент советских песен, посвященных весне, посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века. Экспозицию составят около 200 предметов: платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты из Фонда Александра Васильева. Гостей также ждет необычное цветочное оформление самого павильона.

"Весна очень сильно влияет на моду. Во-первых, после зимней спячки это первый теплый сезон, когда женщины и мужчины начинают раздеваться. Весна – это прекрасное время, когда не надо носить чулки и колготки, перчатки и варежки, шубы и шапки. Весна – это возможность перейти к более радостным цветочным мотивам в одежде", – рассказывает Александр Васильев.

На выставке будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня, выполненные знаменитыми французскими домами мод: Dior, Patou, Lanvin, Cardin и другие, и творения знаменитых отечественных дизайнеров, в частности собственную модель предоставил куратор выставки Кирилл Гасилин, это роскошное платье в стиле new-look, выполненное из органди и расшитое искусственными ландышами.

"Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах. Интереснейшим экспонатом станет костюм из синтетической соломки 1961-го года, выполненный в специальном цехе для сотрудников КГБ", – рассказывает историк моды.

Даты проведения: 26 апреля – 15 июля 2018.

Открытие: 25 апреля 2018.

Место проведения: павильон №16 "Гидрометеорология", ВДНХ, Москва.

Куратор: Кирилл Гасилин

Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме понедельника).

Стоимость: взрослые – 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры – 100 рублей.