В Москве пройдет вручение Международной музыкальной премии BraVo
Международная профессиональная музыкальная премия BraVo вручается в области популярной музыки и классического искусства. Во избежание смешения стилей, в 2018 году пройдут две церемонии вручения Премии BraVo. Два грандиозных гала-концерта с участием самых ярких мировых звезд пройдут на лучших концертных площадках столицы:
10 марта – Государственный Кремлевский Дворец
11 марта – Историческая сцена Большого театра
Среди зрителей ожидаются звезды российской и мировой эстрады и кино-индустрии, представители классического искусства, музыкальные продюсеры, светские персоны, меценаты, представители дипломатических миссий разных стран, а также руководители российских министерств и ведомств.
10 марта 2018 года на первой церемонии вручения наград в области популярной музыки года выступят лучшие российские артисты, известные исполнители из стран-партнеров Премии BraVo. Специальным гостем церемонии станет легендарный Род Стюарт.
11 марта 2018 года торжественное мероприятие на Исторической сцене Большого театра пройдет при участии мировых звезд классической сцены: Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и многих других.
Международная профессиональная музыкальная премия BraVo проводится при поддержке Государственного академического Большого театра России, Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), Российского авторского общества (РАО).
В числе стран-партнеров Премии: Япония, Китай, Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Республика Корея, ОАЭ и страны СНГ. Потенциальная радио– и телевизионная аудитория Международной профессиональной музыкальной премии BraVo составляет более одного миллиарда человек. На мероприятие в марте 2018 года будут аккредитованы представители полутора сотен российских и зарубежных СМИ. Беспрецедентный масштаб освещения позволит рассказать о Премии всему миру.
Церемония вручения премии BraVo призвана стать одним из самых ярких культурных событий этой весны. Это событие, которое невозможно пропустить.
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