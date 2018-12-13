В Сколково прошел научный фестиваль для всей семьи
Умный праздник Winter Science Day для детей и взрослых прошел в многофункциональном здании Делового центра "Сколково", уникальном месте, созданном для творчества, инноваций и высоких технологий. Мероприятие посетили около 1000 будущих ученых, а также их родителей. Новогодняя атмосфера, насыщенная программа, необычный интерьер и декорации в полной мере выполнили главную задачу фестиваля – пробудить интерес к познанию и научной деятельности у подрастающего поколения.
Фонд "Сколково" совместно с партнерами разработали уникальную программу и доказали, что решение загадок, чем и занимается наука каждый день, – это и есть самый захватывающий и увлекательный процесс. Яркое шоу продемонстрировало невероятные возможности науки, например, как с помощью льда можно разогнать мрак или, как "поймать" молнию в пробирку. Опыты и мастер-классы на интерактивных станциях позволили гостям фестиваля попробовать себя в роли естествоиспытателей, инженеров, физиков, химиков, геологов и архитекторов. Юные теоретики и практики провели самостоятельные исследования, вникая в суть научных задач и явлений. По мнению вице-президента, директора по развитию городской среды фонда "Сколково", Елены Зеленцовой, фестиваль WSD не только поразил гостей масштабом и увлекательностью научных достижений, но и показал, что настоящее волшебство – это возможность находить чему-либо простое рациональное объяснение.
Winter Science Day законно претендует на статус самого интересного научного праздника в Москве и располагает для этого всеми возможностями. Программа этого новогоднего фестиваля будет только расширяться, вовлекая в мир научных и технологических достижений подрастающее поколение.
Winter Science Day – ежегодный зимний праздник для будущих ученых и их родителей. Цель этого большого научного приключения – пробудить интерес участника к активному познанию, превратить зрителя в творца.
Организатор фестиваля Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. Сайт: www.sk.ru
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