Закулисье "Шоу пошло не так": любой желающий может попасть на бэкстейдж

Театральные компании "Московский Бродвей" и "Фэнси Шоу" подарили зрителям "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" возможность побывать в скрытой от посетителей части театрального мира – на бэкстейдже. Каждый сможет почувствовать себя артистом нашумевшего бродвейского спектакля.

Экскурсоводы расскажут о секретах постановки, проведут актерский тренинг по системам Жака Лекока и Михаила Чехова, научат работать с реквизитом и раскроют тайны декораций, которые получили главную премию Бродвея – "Тони". Более того, все участники экскурсии познакомятся с основами сценического движения и боя(!), а также смогут сыграть на сцене Театра МДМ небольшую, но очень важную роль! Почувствовать себя частью Общества любителей театра Политехнического университета города Корнли и побывать закулисье можно уже сейчас. Посетители могут совместить экскурсию с просмотром спектакля или прийти на нее в отдельный день.

"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" – одна из самых популярных современных пьес в жанре комедии, была поставлена в 20 странах мира на всех континентах, кроме Антарктиды. Беспрецедентная популярность спектакля подтверждена тремя самыми престижными мировыми театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), "Мольер" (Франция, 2016) и "Тони" (США, 2017). По сюжету, труппа актеров-любителей ставит пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.