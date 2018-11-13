В "Олимпийском" пройдет "Песня года"

Лучший музыкальный праздник года, легенда российского телевидения, музыкальная традиция нескольких десятилетий, – фестиваль "Песня года" вновь приглашает преданных поклонников хитов и звёзд эстрадной сцены. Этот уникальный музыкальный фейерверк уже 47 лет собирает исполнителей самых любимых и популярных композиций: именно песня, которая в уходящем году завоевала признание аудитории в хит-парадах – главный герой и лауреат фестиваля.



прочитано 266 раз